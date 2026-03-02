Bovender SV fährt "Arbeitssieg" ein und springt auf Platz vier

Beide Teams hatten zunächst mit dem Rasenplatz zu kämpfen. „Mit dem ungewohnten Geläuf hatten beide Teams anfänglich ihre Schwierigkeiten“, erklärte Bovendes Trainer Yannick Broscheit. Seine Mannschaft habe in der ersten Halbzeit „noch einen etwas besseren Fußball gespielt und versucht Lösungen zu finden“. Vor allem die vielen langen Bälle der Gastgeber stellten die Defensive vor Herausforderungen: „Da muss man unserer Abwehr ein Riesen Lob aussprechen, dass am Ende wieder mal die Null stand.“ Auch bei den zweiten Bällen sei man gut positioniert gewesen.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Bovenden den besseren Start. Rizzi ärgerte sich: „So gut wir in der ersten Halbzeit rauskamen, so schlecht kamen wir in der zweiten Halbzeit aus der Kabine.“ Nach Ballverlusten fiel das entscheidende Tor. Nach einem schnellen Einwurf und Vorlage von Dilsad Kaplan traf Sven Iloge in der 48. Minute in die lange Ecke. Broscheit hatte zuvor auf den Offensivimpuls durch die Einwechslung gesetzt: „Nach Einwechselung von Dilsad Kaplan konnten wir dann offensiv noch etwas mehr Druck ausüben.“

Kästorf begann jedoch engagiert. Trainer Michele Rizzi sprach von einem „richtig guten Start ins Spiel“. Bereits nach wenigen Minuten hatte Jannis Drangmeister die große Chance zur Führung, verfehlte das Tor jedoch knapp. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenigen klaren Möglichkeiten, sodass es torlos in die Pause ging.

In der Folge versuchte Kästorf alles, stellte um und wechselte offensiv. „Wir haben dann viel probiert, haben dann auch sehr, sehr offensiv gewechselt, haben das System auch nochmal umgestellt, sodass wir viel Druck erzeugen“, erklärte Rizzi. Doch zwingende Abschlüsse blieben aus. „Bovenden hat sich immer wieder dazwischen geworfen und viele Abschlüsse geblockt.“ Die größte Möglichkeit vereitelte Theodor Bachmann nach einer Hereingabe von links souverän.

In der Schlussphase boten sich den Gästen Konterchancen. „Die letzten 15 Minuten waren wir dann einfach nicht cool genug. Wir hätten den ein oder anderen Konter besser ausspielen können“, so Broscheit. Dennoch verteidigte seine Mannschaft die zahlreichen hohen Bälle bis zum Abpfiff konsequent.

Rizzi sprach von einer „sehr unglücklichen Niederlage“ und einem „blöden Start“, betonte aber: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen.“ Broscheit ordnete den Erfolg als „Arbeitssieg“ ein: „Ich denke, dass auch ein 1:1 gerecht gewesen wäre, wir aber mit unserer defensiven Leistung auch nicht viel zugelassen haben, unverdient war der Sieg deshalb dann auch nicht. Alles in allem ein Arbeitssieg, damit können wir zufrieden sein. Super Einstieg in die Rückrunde.“

Tabellarisch sprangen die Gäste auf Rang vier, an Göttingen 05 vorbei. Kästorf hingegen rutschte auf Rang acht ab und verlor erstmals nach fünf Siegen in Serie.