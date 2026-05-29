Bovender SV erwartet "intensives Spiel" gegen hoffenden TSC Vahdet

„Ein Spiel, bei dem es für eine Mannschaft noch um viel gehen kann“, erklärte Broscheit vor der Begegnung. Besonders die Ausgangslage des Gegners sei dabei klar: „Ich erwarte ein intensives Spiel, da Vahdet punkten muss, um gegebenenfalls eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.“ So kann Platz zwölf gegebenenfalls noch für den Klassenerhalt reichen, wenn Egestorf-Langreder über die Relegation in die Regionalliga aufsteigt. Aktuell hat Vahdet zwei Punkte Rückstand auf Volkmarode, die aktuell auf Platz zwölf stehen.

Der Bovender SV reist dagegen mit einer positiven Serie in die Partie. „Wir haben seit fünf Spielen nicht verloren und wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen“, so Broscheit. Dennoch spüre man innerhalb der Mannschaft, dass die lange Saison ihre Spuren hinterlasse: „Man merkt den Jungs aber auch an, dass so langsam die Luft raus ist, vor allem mental.“ Noch steht der Bovender SV auf dem sechsten Platz, will das Ziel der Top-Fünf jedoch noch erreichen.

An der grundsätzlichen Herangehensweise seiner Mannschaft soll das jedoch nichts ändern. Broscheit machte die Erwartungen an sein Team deutlich: „Meine Erwartung an die Mannschaft ist dennoch klar: Wir wollen jedes Spiel mit der selben Einstellung angehen und versuchen zu gewinnen.“ Im Hinspiel klappte dies gut. Damals gewann Bovenden mit 5:2.

Anpfiff ist dann am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr.