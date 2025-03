Bovender SV empfängt Spitzenreiter – Acosta und Nörten im Duell

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Bleckenstedt hat sich im oberen Tabellenmittelfeld etabliert, Petershütte kämpft noch gegen den Abstieg. Der Gastgeber steht in der Formtabelle allerdings auf dem letzten Platz und muss konzentriert bleiben, um den 15. zu schlagen.

MTV Wolfenbüttel – Bovender SV

Der Tabellenführer geht als klarer Favorit ins Spiel und will mit einem weiteren Sieg die Konkurrenz auf Distanz halten. Die Gäste stehen stabil im Mittelfeld, könnten mit einer Überraschung aber noch einmal näher an die oberen Plätze rücken. Die Gastgeber stellen mit 66 Treffern die beste Offensive der Liga und werden von Beginn an Druck machen.