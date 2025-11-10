Bovender SV "brennt offensives Feuerwerk ab!" - Vahdet in der Krise

In den Anfangsminuten tat sich der BSV allerdings schwer. Auf dem tiefen, aber gut bespielbaren Platz gehörten die ersten Chancen den Gästen. „Vahdet hätte in den ersten zehn Minuten in Führung gehen können, da hält Theodor Bachmann überragend im Eins-gegen-eins,“ lobte Trainer Yannick Broscheit seinen Schlussmann.

Nach der anfänglichen Unsicherheit fand der Bovender SV zunehmend ins Spiel. Über Navid Atashfaraz, der sich stark auf der linken Seite durchsetzte und Dennis Falinski in Szene setzte, fiel folgerichtig das 1:0 (29.). Kurz vor der Pause kam Vahdet allerdings zum Ausgleich, als Ismailcan Usta (43.) nach einer unübersichtlichen Situation traf. „Nach einer eher ungefährlichen Situation kommt es dann zum 1:1 kurz vor der Pause – das müssen wir besser verteidigen,“ ärgerte sich Broscheit.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich seine Mannschaft dann wie verwandelt. Atashfaraz (48., 51.) drehte mit einem Doppelpack innerhalb von drei Minuten auf, ehe Berkan Alim (53., Foulelfmeter) für Vahdet verkürzte. Der BSV ließ sich davon nicht beirren – erneut Falinski (64., Foulelfmeter / 69.) stellte mit zwei weiteren Treffern den 5:2-Endstand her. Es war der dritte Dreierpack in der laufenden Saison für Falinski.

„Im zweiten Durchgang haben wir bis auf den Elfer, der so auch nicht passieren darf, ein richtig gutes Spiel gemacht und uns viele Offensivaktionen erspielt,“ analysierte Broscheit nach dem Schlusspfiff. Besonders zufrieden zeigte er sich mit der Reaktion seiner Mannschaft: „Gerade nachdem wir in den letzten Wochen unsere Offensive in die Kritik genommen haben, haben die Jungs da vorne ein ordentliches Feuerwerk abgefackelt.“

Ein Sonderlob richtete der Trainer an Tim Hillebrandt, der als Innenverteidiger überzeugte: „Großes Lob auch an Tim, der seinen zweiten Startelfeinsatz in seinem ersten Herrenjahr feiern durfte und ein richtig gutes Spiel gemacht hat.“ Der dritte Sieg in Serie sorgt dafür, dass die Hausherren sich weiter in der Top-Fünf festsetzen. Vahdet hingegen kassierte die fünfte Niederlage hintereinander und rutschte auf Platz 13 ab.