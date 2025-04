Bovender SV bleibt weiter in bestechender Form

Das Hinspiel konnte der TuSpo Petershütte noch etwas überraschend mit 4:2 gewinnen, doch das direkte Duell gegen den Bovender SV ging am vergangenen Wochenende an den Tabellenfünften.. auch wenn es anfangs anders aussah..

Lange hielt der Vorsprung aber nicht. Bereits in der 25. Minute konnte die Hintermannschaft der Gäste eine Hereingabe nicht gut klären und Dilsad Kaplan konnte den Ausgleich erzielen. "Das löste der Bovenden-Spieler technisch stark." gab musste Dempwolf anerkennen. Direkt nach der Halbzeit direkt ein Fehler der Gäste, der direkte bestraft wurde. Anstatt den Ball aufzunehmen, probierte der Keeper der Gäste, den Ball mit dem Fuß zu klären. Dadurch sprang der Ball direkte zu Tobias Bredow, der das Spiel drehte.

"Danach hatten wir zu viele Ungenauigkeiten im Aufbau. So wird es dann schwer gegen eine so starke Mannschaft zurückzukommen." wusste auch Sascha Dempwolf. So war es dann auch. Bovenden ließ wenig zu und konnte dann in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Deckel drauf machen. Andi Morina traf zum 3:1-Endstand. "Einsatz und Laufbereitschaft haben gestimmt, aber in entscheidenden Momenten haben wir die falschen Entscheidungen getroffen. In Summe ist es eine verdiente Niederlage." resümierte Dempwolf .