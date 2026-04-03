Bovender SV bindet drei Spiele für die kommende Saison

Beim Bovender SV laufen die Planungen für die kommende Landesliga-Saison auf Hochtouren. Nun konnte der Verein wichtige Personalentscheidungen verkünden und setzt dabei auf Kontinuität. Das gab der Verein via Instagram bekannt..
Im Tor bleibt Niklas Durau dem BSV erhalten. „Durau geht in seine dritte Saison und wie kaum ein anderer identifiziert er sich mit dem BSV“, heißt es von Vereinsseite. Der 22-Jährige überzeugt dabei nicht nur sportlich, sondern auch durch seine Einstellung: „Er ist fast immer der Erste beim Training und der Letzte, der das Sportgelände verlässt.“ Zudem habe er sich auch leistungstechnisch weiterentwickelt: „In dieser Saison hat der Keeper auch sportlich nochmal einen Sprung nach vorne gemacht.“ Der Ex-Northeimer stand in der laufenden Saison vier Mal auf dem Feld, zuletzt am 29.03 beim Auswärtssieg gegen die Freien Turner.
Ein echtes Urgestein bleibt ebenfalls an Bord: Dennis Falinski geht in seine zehnte Saison beim Bovender SV. Seine Entwicklung beschreibt der Verein mit einem Augenzwinkern: „Vor 10 Jahren bescheinigte man ihm maximal Kreisliga-Qualität als Stürmer.“ Heute ist er aus der Offensive nicht mehr wegzudenken: „Er hat sich in der vergangenen Dekade als unser treffsicherster Spieler etabliert und hatte einen ganz großen Anteil an unserem Aufstieg in die Landesliga.“ Seine Zahlen bestätigen dies. In drei Landesliga-Saisons traf Falinski in 65 Partien 40 Mal. In der laufenden Saison traf er bereits elf Mal bei 16 Partien.
Auch Niklas Neumann hat seine Zusage gegeben und bleibt ein zentraler Baustein in der Defensive. „Nicki holten wir vor vier Jahren aus der Kreisliga-Mannschaft des 1. SC Göttingen 05“, so der Verein. Seitdem habe er sich konstant gesteigert: „Er ist als Mister Zuverlässig ein wesentlicher Faktor für unsere stabile Defensive mit nur 17 Gegentoren in 19 Spielen.“ Außerdem war der Defensivmann nun 37 Landesliga-Partien in Serie in der ersten Elf.
Seine Entwicklung geht dabei über das Sportliche hinaus: „Nicki wird jedes Jahr besser und ist zu einem Führungsspieler gereift, der mittlerweile nicht nur mit Taten, sondern auch mit Worten auf dem Platz glänzt.“ Entsprechend wurde er auch innerhalb der Mannschaft gewürdigt: „Nicht umsonst wurde er vom Team zum stellvertretenden Kapitän gewählt.“