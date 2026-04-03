Bovender SV bindet drei Spiele für die kommende Saison

– Foto: Ian Messerschmidt

Im Tor bleibt Niklas Durau dem BSV erhalten. „Durau geht in seine dritte Saison und wie kaum ein anderer identifiziert er sich mit dem BSV“, heißt es von Vereinsseite. Der 22-Jährige überzeugt dabei nicht nur sportlich, sondern auch durch seine Einstellung: „Er ist fast immer der Erste beim Training und der Letzte, der das Sportgelände verlässt.“ Zudem habe er sich auch leistungstechnisch weiterentwickelt: „In dieser Saison hat der Keeper auch sportlich nochmal einen Sprung nach vorne gemacht.“ Der Ex-Northeimer stand in der laufenden Saison vier Mal auf dem Feld, zuletzt am 29.03 beim Auswärtssieg gegen die Freien Turner.

Ein echtes Urgestein bleibt ebenfalls an Bord: Dennis Falinski geht in seine zehnte Saison beim Bovender SV. Seine Entwicklung beschreibt der Verein mit einem Augenzwinkern: „Vor 10 Jahren bescheinigte man ihm maximal Kreisliga-Qualität als Stürmer.“ Heute ist er aus der Offensive nicht mehr wegzudenken: „Er hat sich in der vergangenen Dekade als unser treffsicherster Spieler etabliert und hatte einen ganz großen Anteil an unserem Aufstieg in die Landesliga.“ Seine Zahlen bestätigen dies. In drei Landesliga-Saisons traf Falinski in 65 Partien 40 Mal. In der laufenden Saison traf er bereits elf Mal bei 16 Partien.