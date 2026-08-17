Boussi-Doppelpack rettet St. Matthias Punkt in Sirzenich

Ein 2:0-Vorsprung reichte für Sirzenich nicht zum Sieg. In einer flotten und unterhaltsamen Partie legte der SVS furios vor. Tom Schüßler hatte eine Balleroberung von Philipp Brost ins Eck zur Führung verwertet (27.). Kevin Walter war es anschließend, der sechs Minuten später eine scharfe Hereingabe von Robin Esser zum zweiten Treffer nutzte (33.). Ein Fehler im Aufbauspiel bescherte dem Aufsteiger aus Trier-Süd durch Ahmed Boussi den Anschluss (45.+3). Knapp eine Viertelstunde nach Wiederbeginn gelang dem Ausnahmestürmer der Ausgleich (58.). Ein Sirzenicher hatte im Eins-gegen-eins gegen Boussi einen langen Ball nicht sauber verteidigt. Der Mattheiser Spielertrainer blieb cool und versenkte die Kugel souverän im Sirzenicher Kasten. Für SVS-Trainer Kevin Endres war es ein „tolles Spiel mit einem leistungsgerechten Ausgang. Wir bleiben weiter ungeschlagen, hätten jedoch gerne die drei Punkte mitgenommen. Dem Spielverlauf geschuldet, müssen wir aufgrund der letzten 20 Minuten froh sein, nicht noch verloren zu haben. Bis zur Halbzeit blieben wir kompakt und haben unsere Konter eiskalt ausgespielt. Das 2:1 mit dem Halbzeitpfiff ist dann tödlich gewesen. Der Elfmeter war berechtigt, wir hatten durchs Zentrum nicht mehr genügend Kraftreserven mobilisieren können, um noch mal nachzulegen.“ DJK-Coach Boussi sprach seiner gegenüber dem Auftakt-2:2 gegen Tawern auf sechs Positionen umgebauten Elf ein Riesenkompliment aus. „Ich bin stolz darauf, wie die Jungs die Ausfälle kompensiert haben. Meine komplette Achse war mir weggebrochen. Am Ende hätten wir das Spiel sogar gewinnen können.“