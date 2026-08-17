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Ligabericht
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Boussi-Doppelpack rettet St. Matthias Punkt in Sirzenich
Der zweite Spieltag in der Bezirksliga West im Überblick.
von Lutz Schinköth · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Auf und davon: Ahmed Boussi führte die DJK St. Matthias zu einem 2:2-Remis beim SV Sirzenich. – Foto: Alfred Mehles/Archiv
Bereits nach rund 20 Sekunden legte der FSV durch Noah Wrusch vor. Niklas Kockelmann war es, der für Daleiden die große Chance zum Ausgleich besaß, bevor die Gäste nach einem Blitzkonter durch Louis Thul auf 0:2 erhöhten (14.). Ein Doppelschlag nach der Pause entschied die Partie in Daleiden vor gut 250 Zuschauern früh, als Louis Thul mit seinem zweiten Treffer und Oliver Mennicke die Gäste auf 4:0 enteilen ließen (53., 60.). Die Westeifeler waren um eine Resultatsverbesserung bemüht und wurden mit einem schönen Treffer von Musa Bah in der 84. Minute zum 1:4 auch belohnt. „Es war ein verdienter Sieg von Salmrohr, weil der FSV die insgesamt reifere Spielanlage besaß. In einigen Situationen haben wir den Gegner zum Toreschießen eingeladen und in Summe die Grundtugenden vermissen lassen“, sprach SG-Trainer Jerome Kolling von fehlendem Zweikampfverhalten und zu wenig Laufbereitschaft. Eine überzeugende Leistung sah Salmrohrs Coach Rudi Thömmes: „Wir haben eine andere Einstellung gezeigt, die Laufbereitschaft war sehr hoch und die Mannschaft hat im Verbund auch stark gegen den Ball gearbeitet – genauso, wie ich mir das vorstelle. Oli Mennicke traf zweimal noch den Pfosten, und wir hätten auch noch zwei Elfmeter bekommen müssen. Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, die Körpersprache war hervorragend.“