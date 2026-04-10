Bous und Pachten streiten sich um Platz Eins Landesliga West: Wahlen-Niederlosheim als Viertletzter akut gefährdet von Georg Müller · Heute, 11:22 Uhr · 0 Leser

Die FSG Bous kam in Schwalbach II nur zu einem 1:1-Unendschieden. – Foto: Mike Engels

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In der Landesliga West ist der Titelkampf ein Duell zwischen Bous und Pachten. Dabei hatte Bous vor der Winterpause schon acht Punkte Vorsprung, brachte aber im Jahr 2026 bisher nicht mehr viel zustande. Nur eines der sechs Spiele konnte der souveräne Tabellenführer gewinnen. Die vier Unentschieden und die knappe Heimniederlage gegen Rehlingen-Fremersdorf ließen Verfolger Pachten bis auf drei Zähler heranrücken. Der SSV Pachten hat in der gleichen Zeit dreimal gewonnen und dreimal ein Remis erkämpft, unter anderem natürlich das 1:1 im direkten Duell in Bous.

In der Abstiegsfrage sieht es für die drei Mannschaften von Platz 14 bis 16 nicht gut aus. Addiert man die neuen Teams in der Landesliga West (zwei von oben und drei von unten) kommt man unweigerlich auf die Mindestanzahl von drei Absteigern. Die SG Moseltal II muss also auch dann absteigen, wenn der Vizemeister sich gegen den Zweiten der Landesliga Süd durchsetzen würde. Die Chance, dass aus der Verbandsliga nur einer kommt, ist inzwischen verschwindend gering, aber natürlich noch theoretisch möglich. Und damit wären wir bei Platz 13, auf dem derzeit der SV Wahlen-Niederlosheim rangiert. Der bedeutet dann den Klassenerhalt, wenn aus der Verbandsliga „nur“ zwei absteigen und der Vizemeister den Aufstieg schafft. Kommen aus der Verbandsliga Südwest allerdings drei Teams, wonach es zumindest im Moment aussieht, ist Platz 13 ein sicherer Abstiegsplatz.