Bous in der Pole Position Ausblick auf den Stand der Dinge Landesliga West von Thomas Schreiner

Der Bouser Rubin Demir (links) zeigt im Testspiel gegen den SC Roden am 11. Februar vollen Einsatz. Der Landesligatabellenführer gewann die Partie mit 2:1. – Foto: Mike Engels

Mit 44 Punkten aus 16 Spielen und fünf Punkten Vorsprung auf den direkten Verfolger SSV Pachten, geht Bous als Spitzenreiter ins Aufstiegsrennen. Wenn am ersten Märzwochenende der Startschuss für die Restrückrunde fällt und der 18. Spieltag einläutet wird, gibt es bei keinem der 16 Mannschaften Überraschungen an der Linie. Alle Clubs vertrauen im weiteren Saisonverlauf auf ihre bisherigen Übungsleiter.

Die FSG Bous als Ligaprimus startet gleich mit einer englischen Woche ins Titelrennen. Zunächst empfängt die FSG zuhause auf der heimischen Sportanlage am ersten März Aufsteiger Bachem-Rimlingen. Drei Tage später muss das Team von Trainer Alexander Zimmer und Co-Trainer Marco Daub dann unter Fluchtlicht zum Nachholspiel des zehnten Spieltages beim Tabellenvorletzten SG Moseltal II antreten. In Bous setzen die Verantwortlichen nicht nur auf das bewährte Trainergespann, sondern vertrauen auch dem aktuellen Team. Das Ziel sofortiger Wiederaufstieg in die Verbandsliga Südwest daher auch mit unverändertem Kader angegangen. Beste Offensive und stärkste Defensive untermauern eindeutig diese Einschätzung. Auch beim Tabellenzweiten SSV Pachten sah man nach dem bisher sehr guten Saisonverlauf keinen Handlungsbedarf den Kader noch nennenswert zu verstärken. Die Truppe von Spielertrainer Dennis Staub und Co-Trainer Maximilian Tautz stellt mit 45 Treffern die drittbeste Offensive und mit 25 Gegentreffern in 17 Spielen die zweitbeste Defensive nach Spitzenreiter Bous. Da das Team auf allen Positionen Top besetzt ist, sind die Abgänge von Peter Kapitzka, Giuseppe Mazza und Sebastian Böhm, die sich alle dem Bezirksligisten Stella Sud anschlossen, sicherlich aufzufangen.

Nach Pachten hat die Zweite Mannschaft des FV Schwalbach noch die besten Karten im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz. Bei nur vier Punkten Rückstand auf die SSV und einer guten, konstanten Vorstellung in der Hinrunde, in der man vor allem offensiv zu überzeugen wusste, sah man auch bei den Verantwortlichen in Schwalbach keine Notwendigkeit am Kader von Trainer Marco Lauer noch einmal herumzuschrauben. Anders hingegen die weiteren Verfolger, der SV Düren-Bedersdorf und der FSV Hemmersdorf, die aber schon beachtliche acht Punkte auf den von Pachten belegten Relegationsplatz zurückliegen. Beide dürften nur dann Chancen haben in das Aufstiegsrennen noch einzugreifen, wenn die Konkurrenz öfter schwächelt und Federn lässt und man dann zur Stelle ist und stabil punktet. Während sich Hemmersdorf für die Restsaison im Abwehrbereich noch einmal verstärkt hat und sich ausgerechnet Lucas Bauer vom Lokalrivalen Düren-Bedersdorf angelte, transferierte der SVD trotz des Verlustes hingegen keine Neuen mehr.