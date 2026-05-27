Boukara verstärkt Heider Oberligakader

Anas Boukara. – Foto: Heider SV

Anas Boukara ist 20 Jahre jung, 1,77 m groß und trägt seit 2024 das Trikot des Heider SV. Jetzt macht er den nächsten Schritt und rückt in den Kader der ersten Mannschaft auf.

Zu den Vorzügen von Boukara sagte Heides Geschäftsführer Hannes Nissen: „Auf dem Platz bringt Anas genau das mit, was jedes Team gut gebrauchen kann: Flexibilität. Ob auf der 6, der 8, über den Flügel oder als Außenverteidiger – Anas ist vielseitig einsetzbar und gibt uns damit weitere Optionen für die kommende Saison.