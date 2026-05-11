Boujellab verlässt Havelse und wechselt nach Regensburg

Der TSV Havelse und Nassim Boujellab gehen nach der laufenden Saison getrennte Wege. Der Mittelfeldspieler wird sich im Sommer dem SSV Jahn Regensburg anschließen und damit weiterhin in der 3. Liga spielen.

Boujellab gehörte in dieser Saison zu den prägenden Akteuren im Havelser Mittelfeld und brachte trotz schwieriger sportlicher Rahmenbedingungen viel Erfahrung und Qualität in die Mannschaft ein. Mit seiner Ruhe am Ball, seiner Spielübersicht und technischen Stärke setzte der 25-Jährige immer wieder wichtige Impulse im Offensivspiel des TSV.

Zum Abschied blickte Boujellab dankbar auf seine Zeit in Havelse zurück. Besonders das Mannschaftsgefüge und das Umfeld des Vereins hätten bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gleichzeitig richtete der Mittelfeldspieler den Fokus noch einmal auf den Saisonabschluss bei der TSV Alemannia Aachen. Dort wolle die Mannschaft noch einmal alles investieren, um die Spielzeit mit einem Erfolgserlebnis zu beenden.