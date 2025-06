Boudjemaa und Cagin wechseln zur Reserve des SV Weil

Die Meisterschaft in der Kreisliga A West hat der SV Weil II am vergangenen Wochenende endgültig perfekt gemacht. Damit kehrt die "Zweite" der Blau-Weißen nach sechs Jahren in die Bezirksliga zurück. Für die Herausforderung in der höheren Klasse haben die Weiler ihren Kader um zwei weitere Neuzugänge ergänzt. Vom FSV Rheinfelden II wechselt Enrico Boudjemaa ins Nonnenholz. Der 31-Jährige bringt Bezirksligaerfahrung mit und war auch schon in der Landesliga am Ball. Nach ersten Aktivjahren beim FC Zell II lief der Mittelfeldspieler für Rheinfelden, den TuS Lörrach-Stetten und Bosporus FC Friedlingen auf. Von T.J.Z. Weil wechselt Muhammed Cagin ins Nonnenholz. Der 25 Jahre alte Verteidiger "bringt mit über 20 Bezirksligaspielen schon reichlich Erfahrung mit", heißt es seitens des SVW. Cagin war bis 2023 für Friedlingen in der Bezirks- und Kreisliga aktiv, ehe er zum T.J.Z. wechselte und auch beim B-Kreisligisten zu den Stammkräften zählte.