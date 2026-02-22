Bottrops erste Saisonniederlage, Budberg und Rellinghausen verkürzen

Bottrop verliert gegen Wesel. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Das Spitzenfeld rückt allseits etwas näher zusammen. Besonders, da Tabellenführer VfB Bottrop gegen den PSV Wesel mit 3:4 scheiterte, kommen die ärgsten Verfolger allesamt ein Stück näher. Das gilt auch für den SV Scherpenberg, der nach dem 1:1 gegen die SG Essen-Schönebeck gleichzeitig aber auch Platz zwei aus der Hand gibt. Der SV Budberg brilliert unterdessen weiter im neuen Jahr, bleibt auch inzwischen zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor. Unterdessen sammelten die Sportfreunde Hamborn 07 drei wichtige Punkte, für Rhenania Bottrop bräuchte es wiederum ein mittelgroßes Wunder, um noch die Klasse zu halten.

Die Toreflut wurde erst nach relativ gemächlichem Beginn losgeschlagen. Den Anfang machte Linus Thamm, der Flanke von Jacob Hans Mertes zum 1:0 einköpfte (33.). Danach brauchte es auch nicht mehr lange. Infolge eines Eckballs wurde ein Werdener Angreifer gelegt. Den folgenden Strafstoß verwandelte Björn Homberg, obwohl Pascal Mollenhauer noch knapp dran war (38.). Die Viktoria wirkte in dieser Phase eigentlich verwundbar, brachte sich durch einen direkt verwandelten Freistoß von Marvin Hitzek aber wieder ins Spiel (45.). Nach dem Seitenwechsel hatte Goch auch durch Luca Palla die große Chance auf den Ausgleich (54.), musste daraufhin allerdings den nächsten Rückschlag einstecken. Reo Yoda, der erst wenige Momente zuvor eingewechselt wurde, nahm sich aus der Distanz einfach mal ein Herz und überwand Mollenhauer zum 3:1 (62.).

Erneut ließ sich Goch aber nicht besonders viel Zeit für den Anschlusstreffer. Niklas Zaß verkürzte für die Hausherren auf 2:3 (64.). Die turbulente Partie nahm sich weiter keine Auszeit. Niklas Cirkovic legte auf Justus Morten Becker, der gekonnt zur erneuten Zwei-Tore-Führung vollendete (73.). Und auch zum dritten Mal folgte der Anschlusstreffer auf dem Fuße. Nach Freistoßflanke von Levon Kürkciyan brachte Jacob Falkhofen die Gocher wieder ran (77.). In der Schlussphase gingen die Gastgeber naturgemäß mit vollem Risiko auf den Ausgleichstreffer, die SC-Verteidigung blieb jedoch stabil. Der zweite Strafstoß-Treffer von Homberg (90.) machte schließlich den Deckel auf die überaus kurzweilige Begegnung.

Der zweite Tabellenrang ist futsch, dabei traf nur Scherpenberg. Marcel Kretschmer brachten den Favoriten zu früher Stunde in Führung (2.). Beim knappen Vorsprung blieb es über lange Zeit, bis ein Eigentor von Folarin Williams den tabellarischen Favoriten kurz vor Schluss um den Lohn brachte (87.). Da sich Rellinghausen parallel keine Blöße gab, rutscht der SVS um einen Platz in der Tabelle, macht gleichzeitig aber auch einen Zähler auf Tabellenführer Bottrop gut.

SG Essen-Schönebeck – SV Scherpenberg 1:1

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Antony Brai, Erion Abazi (59. Henri Kvesa), David Lenze (46. Julius Nosal), Yassine Bentaleb (84. Niklas Parsch), Yasar Cakir, Volodymyr Honcharov, Luiz-Simon Kreisköther, Siegfried Kalonda (84. Semih Zorlu), Bryan Asagwara (70. Sebastian Neusser) - Trainer: Olaf Rehmann

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga (81. Conner Marco Wastian), Jasin Saiti, Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca, Robin Fuhrmann (59. Tevfik Kücükarslan), Kaan Terzi (69. Arda Terzi), Baha Arslanboga, Vedad Music (64. Folarin Ibigoni Williams) - Trainer: Sven Schützek

Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Marcel Kretschmer (2.), 1:1 Folarin Ibigoni Williams (87. Eigentor)

Die Hamborner Löwen präsentierten sich hellwach. Nachdem Rashad Ouro-Akpo infolge eines langen Balles noch an Keeper Jan Philip Rolfs scheiterte, stand Pascal Spors einschussbereit und brachte das Leder sicher für seinen 15. Saisontreffer unter (5.). Das Erfolgsmittel wirkte später erneut. Ein langer Schlag auf Ouro-Akpo überrumpelte die Lintforter Verteidigung. Diesmal machte es der Offensivmann aber selbst und verdoppelte die Führung (36.). Abgemeldet war der 1. FCF daraufhin aber nicht, konnte sich aber erst ganz spät noch einmal heranpirschen. Carlos Pin verkürzte nach einem schnell ausgeführten Freistoß (90.). Neben einer Rudelbildung kurz vor Schluss, woraufhin sowohl Emre Bayrak als auch Jan Philipp Roolfs per Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde, hatte die Nachspielzeit keine weiteren Wendungen parat. So sammelt Hamborn drei ungemein wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Sportfreunde Hamborn 07 – 1. FC Lintfort 2:1

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann, Nico Kuipers, Emre Bayrak, Gennaro Harling (81. Teoman Moustafa), Max Werner, Rashad Ouro-Akpo (58. Giuliano Cosma Salierno), Alexandros Chassanidis, Mahir-Can Kalpakli (54. Yusa Sentürk), Pascal Spors (80. Burkay Bostanci), Luka Blazevic (49. Gökdeniz Senlik) - Trainer: Soumiya Bouhadi

1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Rafael Vizuete Mora (61. Simeon Louma), Lars Hoffmeister (78. Robin Van Radecke), Jonas Haub, Ouassim El Abdouni (67. Taycan Köksel), Jan Ziebell (46. Jan Goretzki), Princely Ngangjoh (86. Matti Völkel), Abdoulaye Sall, Andre Rieger, Thorsten Kogel, Carlos Candido Pin - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

Schiedsrichter: Moritz Behrend (Krefeld) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Pascal Spors (5.), 2:0 Rashad Ouro-Akpo (36.), 2:1 Carlos Candido Pin (90.)

Gelb-Rot: Emre Bayrak (95./Sportfreunde Hamborn 07/Rudelbildung)

Gelb-Rot: Jan Philip Roolfs (95./1. FC Lintfort/)

Ein Treffer ins eigene Tor von Karim El Moumen brachte die Gäste nach der 22. Spielminute auf Kurs. Auf die Führung konnte schließlich auch der Treffer von Jeremy Metzler (36.) aufbauen. Speldorf war nun gefordert und fand auch noch im ersten Durchgang die Antwort durch Yassin Merzagua (41.). Dabei beließen es die Tabellenkonkurrenten allerdings. So verliert Speldorf den Anschluss ans obere Tabellendrittel, Katernberg kommt der magischen 40-Punkte-Marke immer näher.

VfB Speldorf – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:2

VfB Speldorf: Sebastian Speen, Carl Paul, Gabriel Heckerott (79. Constantin Redeker), Florian Meyer, Dominic Miller (80. Janis Timm), Karim El Moumen, Maximilian Fritzsche, Mertcan Akdeniz (59. Athanasios Tsourakis), Yassin Merzagua, Calvin Küper, Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Nils Unger, Alharth Aljassem, Luca Campe, Christopher Löffler, Marcel Welscher, Yves Busch (66. Berkant Gebes), Alison Rafael Leite Dos Santos (60. Joel Wyputa) (71. Maurice Tavio Y Huete), Nick Hillmann, Jeremy Metzler, Timm Florian Bungert - Trainer: Sascha Hense

Schiedsrichter: Marcel Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 (22. Eigentor), 0:2 Jeremy Metzler (36.), 1:2 Yassin Merzagua (41.)

Mintard hatte sich zunächst einen guten Treffer für die Führung ausgewählt. Nur wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff brachte Lukas Mühlenfeld die Hausherren in Front (43.). Im zweiten Durchgang drehte der ehemaligen Regionalligist dann aber auf. Milot Ademi schnürte den blitzschnellen Doppelpack (63., 66.), Benludvig Elad erhöhte sogar zunächst zugunsten des FCK (71.). Zeit zum Durchatmen verblieb aber nicht. Marvin Matten verkürzte nur kurz darauf (73.), Noah Stemmer stellte die beiden Seiten sogar wieder auf Gleichstand (82.). Weitere Treffer waren den anwesenden Zuschauern nicht vergönnt, so bleibt es bei einem Remis, das Mintard im Aufstiegskampf an Boden verlieren lässt.

DJK Blau-Weiß Mintard – FC Kray 3:3

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus, Leon Eschen (67. Noah Stemmer), Marvin Matten, Noah Jecksties, Nick Heppner, Niklas Nett (63. Lucas Elias Simos), Lukas Mühlenfeld, Serkan Güzel, Leon Fritsch (80. Fatih Koru) - Co-Trainer: Armend Butuci - Trainer: Marco Guglielmi

FC Kray: Raphael Koczor, David Leinweber, Djibril Tamsir Camara, Elvis Fioklou-Toulan, Raul Sossong Bautista, Edmond Kadrijaj (81. Ebeny Senior Nguimba), Juri Korte, Luca Kazelis (89. Dlovan Ibrahim), Milot Ademi (89. Elias Kraaß), Danilo Settimio Curaba, Benludvig Elad - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Lukas Mühlenfeld (43.), 1:1 Milot Ademi (63.), 1:2 Milot Ademi (66.), 1:3 Benludvig Elad (71.), 2:3 Marvin Matten (73.), 3:3 Noah Stemmer (82.)

Budberg bleibt im neuen Jahr weiter schadlos. Bereits in der ersten Hälfte schlug der SVB doppelt zu. Nach gut ansehnlichem Kombinationsspiel über die rechte Seite hatte Alessandro Hochbaum etwas zu viel Platz und traf von nahe der Strafraumgrenze mit einem fein platzierten Flachschuss ins Eck (21.). Für den zweiten Treffer war der Torjäger vom Dienst zuständig. Torhüter Tim Höppner wählte im Spielaufbau die falsche Option und schoss unter Druck nur Moritz Paul an. Die Kugel flog lange durch die Luft und landete schließlich auf Pauls Schädel, der ins verwaiste Tor einköpfte (34.). Dieser Doppelschlag sollte Budberg reichen - auch weil die Defensive zum wiederholten Male keinen Gegentreffer zuließ. Im neuen Jahr bleib Budberg gar noch ohne gegnerisches Tor. SV Budberg – Sportfreunde Niederwenigern 2:0

SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg (81. Jan Luca Häselhoff), Laurin Severith, Jeremy Umberg (70. Florian Mordt), Lennart Hahn, Niklas Ueberfeld, Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Felix Weyhofen (92. Luis Weyhofen), Moritz Paul, Oliver Nowak - Trainer: Tim Wilke

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Marvin Schurig, Robin Duesmann (63. Niklas Nadolny), Finn Luca Baartz, Frederik Lach, Marcel Modro, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka, Sekvan Azad Rascho (81. Fynn Niklas Roß), Moreno Mandel - Trainer: Marcel Kraushaar

Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Alessandro Hochbaum (21.), 2:0 Moritz Paul (34.)