Bottrop feiert Kantersieg, Budberg und Rellinghausen drehen spät auf

_______________

Das ist der erste Spieltag:

Aufsteiger Viktoria Goch ist zum Auftakt in die neue Spielzeit mit einem starken 1:0-Auswärtserfolg bei Sportfreunde Hamborn 07 gestartet, während Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern in der Vorwoche mit einer bitteren Niederlage gegen GSV Moers gestartet war. Nun stand am zweiten Spieltag das direkte Duell der beiden Kontrahenten an, welches es bereits vor gut zwei Wochen im Niederrheinpokal gegeben hatte. Während es im Pokal noch die vermeidlichen Favoriten aus Niederwenigern waren, die nach Verlängerung die Oberhand behielten, gelang dem Underdog aus Goch nun der Heimerfolg. Durch den Last-Minute-Treffer vom eingewechselten Zugang Jacob Falkhofen in der Nachspielzeit setzt sich die Viktoria am Ende knapp mit 2:1 durch. Zuvor hatte Marvin Hitzek die Hausherren zunächst in Führung gebracht, ehe die Sportfreunde durch Ex-Profi Frederik Lach ausglichen. Für Goch hätte der Auftakt in die neue Spielzeit damit besser kaum laufen können, während der Oberliga-Absteiger aus Niederwenigern nach wie vor bei null Punkten steht.

Ebenfalls bereits am Freitagabend standen sich der GSV Moers und Aufsteiger SC Werden-Heidhausen gegenüber. Sowohl die Hausherren aus Moers als auch der Liga-Neuling konnten mit drei Punkten in die neue Spielzeit starten, dementsprechend selbstbewusst traten die Kontrahenten auch auf. Die Gäste spielten von Beginn an gut mit und gingen mutig vorne drauf, doch der GSV ließ sich auf heimischem Rasen nicht den Schneid abkaufen: Schon nach 18 Spielminuten war es Stürmer Furkan Yavuz, der den Gastgeber früh auf die Siegerstraße brachte. Während es die Gäste anschließend versäumten, den Ausgleich zu erzielen, sorgte Ilias El Moumen nach einer guten Stunde Spielzeit schlussendlich für das 2:0-Endergebnis. Einziger Negativpunkt aus Mörser Sicht war der Platzverweis gegen Connor Marco Wastian, der binnen zehn Minuten zwei Gelber Karten sah und folglich vom Platz gestellt wurde. Doch auch in Unterzahl spielte es der GSV dann gut runter und darf sich über den zweiten Dreier im zweiten Einsatz freuen.

Mit einer überraschenden 0:2-Niederlage gegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen war DJK Blau-Weiß Mintard am vergangenen Wochenende in die neue Saison gestartet, gegen Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 lief es für die Elf von Cheftrainer Marco Guglielmi nun deutlich besser: Bereits nach fünf Minuten brachte Mittelfeld Akteur Niklas Nett die Blau-Weißen mit 1:0 in Führung, ein knappe halbe Stunde darauf besorgte Abwehrmann Marvin Matten dann das 2:0. Da die Gäste aus Mülheim auch im zweiten Durchgang nicht zu zwingenden Torchancen kamen und Mintard weiter stark aufspielte, setzten die Hausherren durch Ben Kastor und Sturmpartner Leonard Rettek den Deckel drauf. Durch den 4:0-Erfolg verbucht der Vorjahres-Dritte die ersten drei Zähler der neuen Saison, für den MFC sieht es dagegen bereits nach zwei Spieltagen düster aus.

Während die erste Hälfte zwischen der SG Essen-Schönebeck und dem FC Kray noch torlos verlief, hatte ein Akteur im zweiten Durchgang besondere Lust am Toreschießen: Kray-Stürmer Dlovan Ibrahim, der bereits beim 2:0-Erfolg gegen den VfB Speldorf in der Vorwoche doppelt netzte, sorgte mit einem erneuten Doppelschlag für die Entscheidung und schoss die Gäste zum zweiten Saisondreier. Durch diesen springt Kray auf den ersten Tabellenrang, während die SGS nach dem Auftaktsieg gegen den Mülheimer FC 97 leer ausgeht.

Nachdem der ESC Rellinghausen im Eröffnungsspiel der neuen Saison gegen den SV Scherpenberg nicht über ein 1:1-Remis hinauskam, sollte es für die Elf von Chefcoach Sascha Behnke nun im Heimspiel gegen Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg besser laufen. Dabei waren es zunächst die Gäste, die den wesentlich besseren Start in die Partie erwischten: Bereits nach zehn absolvierten Minuten befanden sich die Sportfreunde dank der Blitztreffer von Timo Conde und Sturmpartner Jeremy Metzler mit 2:0 auf der vermeintlichen Siegerstraße. Doch die Hausherren hatten nach ein wenig Anlaufzeit anschließend die passende Antwort parat: Offensiv-Akteur Jerome Martial Sabrowski besorgte nach einer guten halben Stunde den 1:2-Anschluss. Mit diesem Ergebnis sollte es dann auch in die Pause gehen, ehe es nachdem Wiederbeginn bis in die Schlussphase dauerte, bis der nächste Torerfolg folgen sollte: Zunächst war es der eingewechselte Berkan Eken der zum 2:2-Ausgleich knipste, bevor Defensiv-Stratege Leon Lieske in der Nachspielzeit das Spiel drehte und zum 3:2-Erfolg einschob. Für die Gäste aus Katernberg ein denkbar bitterer Spielverlauf, wodurch der Aufsteiger nach zwei Spielen bei drei Punkten verbleibt.

Mitaufsteiger Rhenania Bottrop war derweil beim PSV Wesel zu Gast und konnte sich nach spannenden 90 Minuten über den ersten Dreier in der neuen Liga freuen. Nachdem die Rhenania von Beginn an besser ins Spiel hineinfand bekamen die Gäste knapp fünf Minuten vor der Pause eine Foulelfmeter zugesprochen, welchen Stürmer Deniz Erdem allerdings vergab. Doch nur vier Minuten darauf war es ein Eigentor von PSV-Akteur Nico Giese, dass die Rhenania doch noch vor der Pause in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel blieb die knappe 1:0-Führung dann lange bestehen, ehe es in der Schlussphase so richtig wild wurde: Nachdem Gian-Luca Klinger in der Schlussminute den 1:1-Ausgleich und den vermeidlichen Endstand besorgte, nutzen die Gäste aus Bottrop den anschließend letzten Angriff der Partie zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer. Abwehrmann Flávio Dietz gelang in der vierten Minute der Nachspielzeit der Last-Minute-Treffer. Durch den Auswärtssieg startet der Aufsteiger mit vier Punkten in die neue Saison, der PSV Wesel hingegen verpasst denkbar knapp den ersten Punktgewinn. Heute, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 4 3 Abpfiff Ein regelrechtes Tor-Spektakel gab es derweil bei der Begegnung zwischen Gastgeber SV Budberg und den Sportfreunden Hamborn 07 zu sehen. Nach einem harten Kampf und spektakulärem Spielverlauf behielten die Hausherren schlussendlich knapp mit 4:3 die Oberhand. Der SVB erwischte dabei einen Blitz-Start, als Offensivmann Florian Mordt nach nur zehn Minuten auf 1:0 stellte. Doch der Gast aus Hamborn drehte die Partie durch einen Doppelschlag von Kapitän Pascal Spors noch vor der Pause auf 2:1. Nach dem Wiederbeginn blieb es dann weiter ausgeglichen, allerdings kam bis zur Schlussphase kein weiterer Treffer mehr hinzu. Die Schlussviertelstunde sollte dann allerdings nochmal einiges zu bieten haben: Nachdem SVB-Top-Stürmer Moritz Paul knappe zehn Minuten vor Spielende zum Ausgleich traf, flog Defensiv-Akteur Laurin Severith unmittelbar im Anschluss mit glattrot vom Feld, woraufhin ein Eigentor die Sportfreunde aus Hamborn wieder auf die Siegerstraße brachte. Doch trotz Unterzahl gelang es den Schwarz-Weißen Hausherren, durch den zweiten Tagestreffer von Paul und das Last-Minute-Tor von Joker Ceyhun Dagdemir die Partie endgültig zu drehen und einen viel umjubelten Heimdreier einzutüten. Für die Gäste aus Hamborn dagegen ein bitterer Dämpfer, schließlich bleiben die 07er durch den späteren Gegentreffer weiter punktlos.

Wesentlich einseitiger verlief dagegen die Partie zwischen dem VfB Bottrop und dem 1. FC Lintfort. Nachdem der VfB mit einem überraschenden Remis gegen Aufsteiger und Stadtrivale Rhenania Hamborn in die Saison gestartet war, ließ die Elf von Neu-Trainer Marco Hoffmann dem Kontrahenten aus Lintfort im heimischem Jahnstadion nicht den Hauch einer Chance: Dank der Treffer von Enes Bilgin und Gino Pöschl (jeweils doppelt) sowie Youngster Lasse Dittner fahren die Hausherren einen ungefährdeten 5:0-Heimerfolg ein. Durch diesen springt der VfB mit vier Zählern auf der Habenseite auf Tabellenrang vier, während Lintfort weiter einen Punkt aufweist.

Die letzte Paarung des Wochenendes stand derweil in Speldorf an, wo sich Gastgeber VfB Speldorf und der SV Scherpenberg duellierten. Nach einer ruhigen und torlosen Anfangsphase waren es die Gäste aus Scherpenberg, die den Dosenöffner parat hatten: Mittelfeld-Zugang Gabriel Derikx knipste die Blau-Weißen nach einer guten halben Stunden mit 1:0 in Führung. Doch der VfB antwortete direkt: Dank eines Doppelschlags von Stürmer Yassin Merzagua drehten die Hausherren die Partie auf 2:1, ehe SVS-Neuverpflichtung Vedad Music wiederum den 2:2-Halbzeitstand erzielte. Nach dem Seitenwechsel waren es dann ausschließlich die Gäste, die zu überzeugen wussten: Joker Tevfik Kücükarslan, Ali Gülcan und erneut Music schossen Scherpenberg am Ende zum deutlichen 5:2-Erfolg und folglich zu drei Punkten. Nach dem Auftaktremis gegen Rellinghausen ist es für den SVS der erste Dreier der neuen Spielzeit, Speldorf geht hingegen wiederholt leer aus. ____

Das sind die nächsten Spieltage:

3. Spieltag

29.08.25 FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard

30.08.25 VfB Bottrop - PSV Wesel

31.08.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07

31.08.25 SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck

31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg

31.08.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf

31.08.25 Mülheimer FC 97 - GSV Moers

31.08.25 SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch

31.08.25 Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen



4. Spieltag

05.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg

06.09.25 GSV Moers - FC Kray

07.09.25 Viktoria Goch - Mülheimer FC 97

07.09.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

07.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Bottrop

07.09.25 PSV Wesel - 1. FC Lintfort

07.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern

07.09.25 SV Budberg - SC Werden-Heidhausen

07.09.25 VfB Speldorf - Rhenania Bottrop