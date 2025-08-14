 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Aufsteiger Rhenania Bottrop empfängt Lokalrivale VfB Bottrop zum Ligaauftakt.
Aufsteiger Rhenania Bottrop empfängt Lokalrivale VfB Bottrop zum Ligaauftakt. – Foto: David Zimmer

Bottrop-Derby zum Auftakt: Landesliga-Spielzeit startet mit Kracher

Landesliga, Gruppe 2: In den Amateur-Ligen am Niederrhein steht am kommenden Wochenende der Saisonauftakt in die neue Spielzeit 2025/26 auf dem Programm, so auch in der Landesliga, Gruppe 2. Während es in Bottrop gleich zum Lokalderby zwischen Rhenania Bottrop und dem VfB Bottrop kommt, treffen mit dem SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen im Auftaktspiel am Freitag zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander.

Das lange Warten hat ein Ende, die neue Spielzeit 2025/26 steht unmittelbar bevor. Die neue Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2 geht bereits am kommenden Freitagabend an den Start, wenn der ESC Rellinghausen den SV Scherpenberg auf heimischem Terrain empfängt. Einen Tag darauf kommt es dann zum Lokalderby zwischen den Stadtrivalen Rhenania Bottrop und VfB Bottrop, ehe am Sonntag unter anderem die beiden Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 und die Sportfreunde Niederwenigern in die neue Spielzeit starten.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
16:00live

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:15

Morgen, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
20:00live

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:30

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:00live

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00

Sa., 16.08.2025, 18:00 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
18:00live

Das sind die nächsten Spieltage:

2. Spieltag
22.08.25 GSV Moers - SC Werden-Heidhausen
22.08.25 Viktoria Goch - Sportfreunde Niederwenigern
23.08.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Mülheimer FC 97
24.08.25 SG Essen-Schönebeck - FC Kray
24.08.25 ESC Rellinghausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
24.08.25 PSV Wesel - Rhenania Bottrop
24.08.25 SV Budberg - Sportfreunde Hamborn 07
24.08.25 VfB Bottrop - 1. FC Lintfort
24.08.25 VfB Speldorf - SV Scherpenberg

3. Spieltag
29.08.25 FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard
30.08.25 VfB Bottrop - PSV Wesel
31.08.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07
31.08.25 SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg
31.08.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf
31.08.25 Mülheimer FC 97 - GSV Moers
31.08.25 SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch
31.08.25 Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

