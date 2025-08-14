Bottrop-Derby zum Auftakt: Landesliga-Spielzeit startet mit Kracher

Das lange Warten hat ein Ende, die neue Spielzeit 2025/26 steht unmittelbar bevor. Die neue Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2 geht bereits am kommenden Freitagabend an den Start, wenn der ESC Rellinghausen den SV Scherpenberg auf heimischem Terrain empfängt. Einen Tag darauf kommt es dann zum Lokalderby zwischen den Stadtrivalen Rhenania Bottrop und VfB Bottrop, ehe am Sonntag unter anderem die beiden Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 und die Sportfreunde Niederwenigern in die neue Spielzeit starten.
"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:
2. Spieltag
22.08.25 GSV Moers - SC Werden-Heidhausen
22.08.25 Viktoria Goch - Sportfreunde Niederwenigern
23.08.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Mülheimer FC 97
24.08.25 SG Essen-Schönebeck - FC Kray
24.08.25 ESC Rellinghausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
24.08.25 PSV Wesel - Rhenania Bottrop
24.08.25 SV Budberg - Sportfreunde Hamborn 07
24.08.25 VfB Bottrop - 1. FC Lintfort
24.08.25 VfB Speldorf - SV Scherpenberg
3. Spieltag
29.08.25 FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard
30.08.25 VfB Bottrop - PSV Wesel
31.08.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07
31.08.25 SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg
31.08.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf
31.08.25 Mülheimer FC 97 - GSV Moers
31.08.25 SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch
31.08.25 Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen