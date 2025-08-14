Bottrop-Derby zum Auftakt: Landesliga-Spielzeit startet mit Kracher

Das lange Warten hat ein Ende, die neue Spielzeit 2025/26 steht unmittelbar bevor. Die neue Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2 geht bereits am kommenden Freitagabend an den Start, wenn der ESC Rellinghausen den SV Scherpenberg auf heimischem Terrain empfängt. Einen Tag darauf kommt es dann zum Lokalderby zwischen den Stadtrivalen Rhenania Bottrop und VfB Bottrop, ehe am Sonntag unter anderem die beiden Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 und die Sportfreunde Niederwenigern in die neue Spielzeit starten.