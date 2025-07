Bottenhorn überrascht als Sieger des Perf-Gansbach-Turniers

Bad Endbach. Will man etwas über die erfolgreichsten Zeiten in der mehr als 100-jährigen Vereinsgeschichte des SSV Bottenhorn finden, dann muss man in dessen Chronik weit zurückblättern. Vor mehr als 50 Jahren wurde die Elf aus dem Fliegerdorf Zweiter in der Fußball-Gruppenliga. Diese war damals die zweithöchste Liga in Hessen und die vierthöchste Ebene im deutschen Fußball. 1973 schafften es die Heidekicker bis ins Hessenpokal-Endspiel und qualifizierten sich für die erste Runde im süddeutschen Pokal. In der verloren die Hinterländer zwar auf der Heide gegen den KSV Hessen Kassel, die Kulisse von mehr als 2000 Zuschauern war einmalig.