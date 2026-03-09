 2026-03-09T10:55:32.367Z

Allgemeines

Botnang gewinnt 7-Tore-Schlacht, Darmsheim kassiert harte Niederlage

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Übersicht des 17. Spieltags

von Nicolas Bläse · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mark Bachofer

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Stuttg./B
SV Rohrau
TV Darmsheim
Holzgerling.
Deckenpfronn

Der 17. Spieltag der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen bot ein regelrechtes Torfestival. Die Ergebnisse des Wochenendes seht Ihr hier im Überblick.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Deckenpfronn
SV DeckenpfronnDeckenpfronn
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
1
1
Abpfiff
Am 8. März 2026 trafen in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen der SV Deckenpfronn und der TSV Jahn Büsnau aufeinander. In der ersten Halbzeit brachte Marc Hetzel die Gäste in der 28. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch kurz vor der Pause glich Leon Marquardt für Deckenpfronn aus. Das Spiel endete 1:1.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Dagersheim
TSV DagersheimDagersheim
SV Vaihingen
SV VaihingenSV Vaihingen
0
4
Abpfiff
Im Waldstadion Dagersheim dominierte der SV Vaihingen das Spiel gegen den TSV Dagersheim mit einem klaren 4:0-Sieg. Nach der Halbzeit eröffnete Tyron Ferrari den Torreigen in der 49. Minute. Nur sechs Minuten später erhöhte Maximilian Eisentraut auf 2:0, gefolgt von einem weiteren Treffer von Maxim Haug in der 56. Minute. Ferrari setzte seinen Doppelpack in der 64. Minute zum 4:0-Endstand um. Dagersheim hatte keine nennenswerten Chancen, während Vaihingen klar die Oberhand behielt.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Oberjettingen
VfL OberjettingenO´jettingen
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
2
5
Abpfiff
Im spannenden Duell zwischen dem VfL Oberjettingen und dem ASV Botnang, das am Sonntag in der VfL-Arena stattfand, setzten sich die Gäste mit 5:2 durch. Thomas Haag brachte die Hausherren früh in der 15. Minute mit einem direkten Eckball in Führung. Doch Botnang antwortete schnell: Mirlind Kamberi bediente Ari Ilhan, der in der 41. Minute zur 2:1-Führung traf. Kurz vor der Pause sah Oberjettingens Torwart Nicolas Ruß nach einer Notbremse die rote Karte. Nach der Halbzeit erhöhte Ilhan auf 3:1, bevor Yannick Ruß per Elfmeter für Oberjettingen verkürzte. Doch im Gegenzug stellte Edison Qenaj den alten Abstand wieder her. Ilhan krönte seine starke Leistung mit dem 5:2. Trotz der Niederlage zeigte Oberjettingen eine engagierte Leistung.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
4
2
Abpfiff
Im Bezirksliga-Duell zwischen SV Bonlanden und TV Darmsheim setzten sich die Hausherren mit 4:2 durch. Iakovos Kaligiannidis eröffnete in der 23. Minute per Kopfball das Torfestival. Dawid Norbert Lebkuchen erhöhte in der 38. Minute auf 2:0, gefolgt von Dennis Adam, der in der 50. Minute das 3:0 erzielte. Tim Schneider sorgte in der 70. Minute für den Anschluss, doch Yannic Wieland stellte in der 82. Minute den alten Abstand wieder her. Simon Lindner traf kurz vor Schluss zum 4:2, doch der Sieg war bereits gesichert.

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Holzgerlingen
SpVgg HolzgerlingenHolzgerling.
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenb.
1
2
Abpfiff
Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen der SpVgg Holzgerlingen und dem VfL Herrenberg setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Nach einem ausgeglichenen Start erzielte Herrenberg in der ersten Halbzeit zwei Tore. Holzgerlingen gelang nur der Anschlusstreffer, doch trotz intensiver Bemühungen blieb der Ausgleich aus.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Rohrau
SV RohrauSV Rohrau
Spvgg 1897 Cannstatt
Spvgg 1897 Cannstatt97 Cannstatt
1
2
Abpfiff
Im Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Rohrau und der Spvgg 1897 Cannstatt setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Claudio Caruso brachte Cannstatt in der 30. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Michael Ziegler in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Dennis Schmidt auf 2:0, nachdem Alessandro Di Piazza ihn mustergültig bediente. In der 74. Minute verkürzte Björn Holz für Rohrau, doch der Ausgleich blieb aus.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Nufringen
SV NufringenSV Nufringen
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen II
2
2
Abpfiff
Im spannenden Duell zwischen dem SV Nufringen und dem TV Echterdingen fielen die Tore bereits früh. Calvin Ludolph brachte die Gastgeber in der 4. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur sieben Minuten später glich Patrik Sapina für die Gäste aus, nachdem Felix Steyer die perfekte Vorlage lieferte. David Müller sorgte in der 26. Minute für das 2:1, doch Berkant Caliskan stellte in der 60. Minute den Gleichstand her, erneut unterstützt von Steyer. Ein packendes Unentschieden in Nufringen!

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Musberg
TSV MusbergTSV Musberg
Croatia Stuttgart
Croatia StuttgartCroatia Stgt
1
0
Abpfiff
Im Bezirksliga-Duell zwischen dem TSV Musberg und Croatia Stuttgart sicherten sich die Gastgeber einen knappen 1:0-Sieg. In der 32. Minute fiel das entscheidende Tor durch Franc Cagalj, der nach einer präzisen Flanke von Daniel Frenzel Medina per Kopf ins Netz traf. Trotz weiterer Bemühungen der Gäste blieb es beim verdienten Sieg für Musberg vor 80 Zuschauern.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________