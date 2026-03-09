Botnang gewinnt 7-Tore-Schlacht, Darmsheim kassiert harte Niederlage

Am 8. März 2026 trafen in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen der SV Deckenpfronn und der TSV Jahn Büsnau aufeinander. In der ersten Halbzeit brachte Marc Hetzel die Gäste in der 28. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch kurz vor der Pause glich Leon Marquardt für Deckenpfronn aus. Das Spiel endete 1:1.

Im Waldstadion Dagersheim dominierte der SV Vaihingen das Spiel gegen den TSV Dagersheim mit einem klaren 4:0-Sieg. Nach der Halbzeit eröffnete Tyron Ferrari den Torreigen in der 49. Minute. Nur sechs Minuten später erhöhte Maximilian Eisentraut auf 2:0, gefolgt von einem weiteren Treffer von Maxim Haug in der 56. Minute. Ferrari setzte seinen Doppelpack in der 64. Minute zum 4:0-Endstand um. Dagersheim hatte keine nennenswerten Chancen, während Vaihingen klar die Oberhand behielt.

Im spannenden Duell zwischen dem VfL Oberjettingen und dem ASV Botnang, das am Sonntag in der VfL-Arena stattfand, setzten sich die Gäste mit 5:2 durch. Thomas Haag brachte die Hausherren früh in der 15. Minute mit einem direkten Eckball in Führung. Doch Botnang antwortete schnell: Mirlind Kamberi bediente Ari Ilhan, der in der 41. Minute zur 2:1-Führung traf. Kurz vor der Pause sah Oberjettingens Torwart Nicolas Ruß nach einer Notbremse die rote Karte. Nach der Halbzeit erhöhte Ilhan auf 3:1, bevor Yannick Ruß per Elfmeter für Oberjettingen verkürzte. Doch im Gegenzug stellte Edison Qenaj den alten Abstand wieder her. Ilhan krönte seine starke Leistung mit dem 5:2. Trotz der Niederlage zeigte Oberjettingen eine engagierte Leistung.

Im Bezirksliga-Duell zwischen SV Bonlanden und TV Darmsheim setzten sich die Hausherren mit 4:2 durch. Iakovos Kaligiannidis eröffnete in der 23. Minute per Kopfball das Torfestival. Dawid Norbert Lebkuchen erhöhte in der 38. Minute auf 2:0, gefolgt von Dennis Adam, der in der 50. Minute das 3:0 erzielte. Tim Schneider sorgte in der 70. Minute für den Anschluss, doch Yannic Wieland stellte in der 82. Minute den alten Abstand wieder her. Simon Lindner traf kurz vor Schluss zum 4:2, doch der Sieg war bereits gesichert.

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen der SpVgg Holzgerlingen und dem VfL Herrenberg setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Nach einem ausgeglichenen Start erzielte Herrenberg in der ersten Halbzeit zwei Tore. Holzgerlingen gelang nur der Anschlusstreffer, doch trotz intensiver Bemühungen blieb der Ausgleich aus.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Rohrau und der Spvgg 1897 Cannstatt setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Claudio Caruso brachte Cannstatt in der 30. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Michael Ziegler in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Dennis Schmidt auf 2:0, nachdem Alessandro Di Piazza ihn mustergültig bediente. In der 74. Minute verkürzte Björn Holz für Rohrau, doch der Ausgleich blieb aus.

Im spannenden Duell zwischen dem SV Nufringen und dem TV Echterdingen fielen die Tore bereits früh. Calvin Ludolph brachte die Gastgeber in der 4. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur sieben Minuten später glich Patrik Sapina für die Gäste aus, nachdem Felix Steyer die perfekte Vorlage lieferte. David Müller sorgte in der 26. Minute für das 2:1, doch Berkant Caliskan stellte in der 60. Minute den Gleichstand her, erneut unterstützt von Steyer. Ein packendes Unentschieden in Nufringen!