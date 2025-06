Botenheim: "Als Meister muss man sich am Ballermann blicken lassen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der TSV Botenheim steht bereits vor dem letzten Spieltag der Kreisliga A1 Franken als Meister fest. Trainer Philipp Matyssek spricht über eine reife Mannschaft, ein starkes Vereinsumfeld und das Ziel, sich in der Bezirksliga zu etablieren.

Reifeprozess nach der verpassten Chance Der Schlüssel zum Erfolg lag aus Sicht des Trainers an den Erfahrungen, das die Mannschaft gesammelt hat. „Nach dem letztjährigen, denkbar knappen Nichtaufstieg ist ein Reifeprozess eingetreten“, erklärt Matyssek. Die Spieler haben sich nicht nur individuell, sondern auch im Kollektiv weiterentwickelt. „Die Mannschaft hat fußballerisch den nächsten Schritt gemacht und ist als Kollektiv noch näher zusammen gerückt.“ Dieser Zusammenhalt, verbunden mit spielerischer Qualität, bildete die Grundlage für die dominierende Saison.

Titel als klares Saisonziel Auch wenn Titel nie garantiert sind, war die Zielsetzung in Botenheim von Beginn an ambitioniert. „Ich denke, mit Titeln zu rechnen – egal in welcher Liga – ist schwierig. Da muss schon alles passen“, sagt Matyssek. Dennoch sei der Anspruch innerhalb der Mannschaft klar gewesen: Man wollte den Platz an der Spitze und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga unbedingt erreichen. Dass es am Ende geklappt hat, ist umso erfreulicher – nicht zuletzt nach der denkbar knappen Enttäuschung im Vorjahr.

Ein funktionierender Verein als Erfolgsbasis

Ein besonderes Lob richtet Matyssek an das, was hinter den Kulissen läuft. „Ich denke, vor allem in Botenheim sollte hier das Team hinter dem Team hervorgehoben werden“, betont er. Der Verein sei hervorragend aufgestellt und schaffe beste Voraussetzungen, damit Mannschaft und Trainer sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren können. In Botenheim funktioniere das Zusammenspiel zwischen sportlicher Leitung, Funktionären und Umfeld – eine Basis, die sportlichen Erfolg erst möglich macht.

Abschluss am Ballermann

Selbstverständlich darf bei einer solchen Saison der gebührende Saisonabschluss nicht fehlen. „Natürlich. Als Meister muss man sich am Ballermann blicken lassen“, kündigt Matyssek mit einem Augenzwinkern an. Die Reise ist fest eingeplant – ein verdienter Lohn nach monatelanger Arbeit, Engagement und Disziplin.

Klares Ja zum Aufstieg

Dass Botenheim das Aufstiegsrecht wahrnimmt, ist keine Frage. „Logisch“, sagt Matyssek. Der Verein freut sich auf die Rückkehr in die Bezirksliga und ist fest entschlossen, sich dort nicht nur sportlich zu zeigen, sondern auch zu behaupten. Die vergangene Saison hat bewiesen, dass die Mannschaft bereit ist für den nächsten Schritt.

Kaderplanung in der heißen Phase

Parallel zu den Feierlichkeiten laufen bereits die Vorbereitungen auf die neue Saison. „Die Kaderplanungen laufen natürlich auf Hochtouren“, sagt Matyssek. Mit dem gesicherten Titel im Rücken könne man nun finalisieren, was im Hintergrund bereits seit Wochen vorbereitet wurde. Ziel sei es, mit einer schlagkräftigen und ausgewogenen Mannschaft in die neue Liga zu starten.

Klassenerhalt als erstes Ziel

Die Ziele für die Bezirksliga-Saison 2025/2026 sind klar definiert. „Als Aufsteiger in der Bezirksliga Franken wird das Ziel sein, sich schnellstmöglich den Klassenerhalt zu sichern“, stellt Matyssek klar. Die neue Liga wird ein anderes Niveau mit sich bringen, doch mit dem Rückenwind einer starken Saison und einem gefestigten Kader traut man sich in Botenheim zu, auch in der Bezirksliga ein Wörtchen mitzureden.