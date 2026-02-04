 2026-02-04T11:15:37.617Z

Botan Melik vom KFC Uerdingen tippt den 19. Spieltag der Oberliga

Der Co-Trainer des KFC Uerdingen hat im FuPa-Experten-Tipp seine Prognose für das Wochenende in der Oberliga Niederrhein abgegeben.

von Sascha Köppen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Botan Melik (links) ist Co-Trainer des KFC Uerdingen.
Botan Melik (links) ist Co-Trainer des KFC Uerdingen. – Foto: Ralph Görtz

Botan Melik ist im Fußball am Niederrhein bestens bekannt. Als Cheftrainer war er einige Jahre beim VfL Benrath aktiv, war dann beim MSV Düsseldorf, auch als Sportlicher Leiter, und zuletzt dann beim 1. FC Grevenbroich-Süd, ehe er dem "Lockruf" des Oberligisten KFC Uerdingen folgte, wo er seit dieser Saison Co-Trainer von Julian Stöhr ist. Nun tippt Melik in unseren Oberliga-Experten-Tipp den 19. Spieltag der Oberliga Niederrhein.

So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:

1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte
6. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
7. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
8. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop) - 8 Punkte
9. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte
10. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte
14. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
15. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Das sind die Partien des 19. Spieltags:

Holzheimer SG - TSV Meerbusch

Fr., 06.02.2026, 19:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
19:30live
Ich denke, dass sich beide Mannschaften ziemlich tief hinten reinstellen werden, nicht allzu viel Risiko gehen. - Tipp: 1:1

KFC Uerdingen - SV Sonsbeck

Sa., 07.02.2026, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
18:00live
Ich hoffe doch sehr, dass es vorne bei uns besser läuft. In der Defensive sind wir eigentlich schon sehr stabil, aber wir müssen vorne die Gelegenheiten besser nutzen. - Tipp: 2:0

ETB SW Essen - Sportfreunde Baumberg

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00
Die Essener empfinde ich aktuell als ziemlich schwach, sie haben Probleme bei Standards. Die Baumberger sind ein stark unterschätzter Gegner, und gerade bei Kopfbällen sehr stark. - Tipp: 0:3

VfB Homberg - VfL Jüchen

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live
Da könnte es eine kleine Überraschung geben. Die Homberger brauchen die Punkte, und die Jüchener kann man eher auf fremdem Platz packen. - Tipp: 1:0

Adler Union Frintrop - 1. FC Kleve

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00
Die Essener sind zu Hause sehr stark, wäre das Spiel in Kleve, würde ich das Ganze schon etwas anders sehen. - Tipp: 1:0

FC Monheim - SpVg Schonnebeck

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00
Die Monheimer benötigen die Punkte, haben sich gut verstärkt und könnten in der kommenden Saison überraschen, wenn sie drin bleiben. Schonnebeck ist nicht gut aus der Winterpause gekommen. - Tipp: 2:1

VfB Hilden - BW Dingden

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
14:30
Die Hildener sind jetzt oben angekommen, werden das fortsetzen wollen. Ich denke, dass da schon der eine oder andere vom Aufstieg träumt. - Tipp: 2:1

SC St. Tönis - Ratingen 04/19

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
14:30live
Im Topspiel treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nach vorne beide sehr gefährlich sind, im defensiven Bereich aber auch ihre Schwächen haben. Das könnte für mich ein sehr torreiches Spiel werden. - Tipp: 3:3

FC Büderich - SV Biemenhorst

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:30
Zu Hause wäre für Biemenhorst vielleicht etwas möglich, aber die Büdericher haben immer noch eine gute Achse, ihre Abgänge im Winter vernünftig ersetzt. - Tipp: 3:0

