Botan Melik vom KFC Uerdingen tippt den 19. Spieltag der Oberliga

Botan Melik ist im Fußball am Niederrhein bestens bekannt. Als Cheftrainer war er einige Jahre beim VfL Benrath aktiv, war dann beim MSV Düsseldorf, auch als Sportlicher Leiter, und zuletzt dann beim 1. FC Grevenbroich-Süd, ehe er dem "Lockruf" des Oberligisten KFC Uerdingen folgte, wo er seit dieser Saison Co-Trainer von Julian Stöhr ist. Nun tippt Melik in unseren Oberliga-Experten-Tipp den 19. Spieltag der Oberliga Niederrhein.
So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:
1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte
6. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
7. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
8. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop) - 8 Punkte
9. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte
10. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte
14. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
15. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte
