Botan Melik vom KFC Uerdingen tippt den 19. Spieltag der Oberliga

Botan Melik (links) ist Co-Trainer des KFC Uerdingen. – Foto: Ralph Görtz

Botan Melik ist im Fußball am Niederrhein bestens bekannt. Als Cheftrainer war er einige Jahre beim VfL Benrath aktiv, war dann beim MSV Düsseldorf, auch als Sportlicher Leiter, und zuletzt dann beim 1. FC Grevenbroich-Süd, ehe er dem "Lockruf" des Oberligisten KFC Uerdingen folgte, wo er seit dieser Saison Co-Trainer von Julian Stöhr ist. Nun tippt Melik in unseren Oberliga-Experten-Tipp den 19. Spieltag der Oberliga Niederrhein.

1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte 2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte 3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte 4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte 6. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte 7. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte 8. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop) - 8 Punkte 9. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte 10. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte 14. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte 15. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Das sind die Partien des 19. Spieltags:

Holzheimer SG - TSV Meerbusch

KFC Uerdingen - SV Sonsbeck Ich denke, dass sich beide Mannschaften ziemlich tief hinten reinstellen werden, nicht allzu viel Risiko gehen. - Tipp: 1:1

Ich hoffe doch sehr, dass es vorne bei uns besser läuft. In der Defensive sind wir eigentlich schon sehr stabil, aber wir müssen vorne die Gelegenheiten besser nutzen. - Tipp: 2:0

ETB SW Essen - Sportfreunde Baumberg

Die Essener empfinde ich aktuell als ziemlich schwach, sie haben Probleme bei Standards. Die Baumberger sind ein stark unterschätzter Gegner, und gerade bei Kopfbällen sehr stark. - Tipp: 0:3 VfB Homberg - VfL Jüchen

Da könnte es eine kleine Überraschung geben. Die Homberger brauchen die Punkte, und die Jüchener kann man eher auf fremdem Platz packen. - Tipp: 1:0 Adler Union Frintrop - 1. FC Kleve

Die Essener sind zu Hause sehr stark, wäre das Spiel in Kleve, würde ich das Ganze schon etwas anders sehen. - Tipp: 1:0 FC Monheim - SpVg Schonnebeck

Die Monheimer benötigen die Punkte, haben sich gut verstärkt und könnten in der kommenden Saison überraschen, wenn sie drin bleiben. Schonnebeck ist nicht gut aus der Winterpause gekommen. - Tipp: 2:1 VfB Hilden - BW Dingden

Die Hildener sind jetzt oben angekommen, werden das fortsetzen wollen. Ich denke, dass da schon der eine oder andere vom Aufstieg träumt. - Tipp: 2:1 SC St. Tönis - Ratingen 04/19

Im Topspiel treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nach vorne beide sehr gefährlich sind, im defensiven Bereich aber auch ihre Schwächen haben. Das könnte für mich ein sehr torreiches Spiel werden. - Tipp: 3:3 FC Büderich - SV Biemenhorst