Macht über die Saison bei der SG Südeifel weiter: Trainer Jean-Paul Bossi. – Foto: FuPa/Verein

Bossi fehlt ein Trio im Schlussspurt B11: Was der Trainer der SG Südeifel-Irrel in den restlichen Partien noch erreichen will, und auf wen er verzichten muss. Verlinkte Inhalte KL B St. 11 Trier-S SG Südeifel-Irrel Jean-Paul Bossi

41 Punkte aus 21 Partien und ein Torverhältnis von 81:30 zeugen von einer starken Saison, welche die SG Südeifel-Irrel bislang in der von Trier/Saarburger Teams dominierten B11 hingelegt hat. Weil aus seiner Sicht zu viele (fünf) Unentschieden zu Buche stehen, ist Trainer Jean-Paul Bossi aber nicht hundertprozentig zufrieden mit der ersten Spielzeit auf weitestgehend fremdem Terrain: „Wir wussten ja nicht, was in der neuen Umgebung auf uns zukommt. Die Saison ist aber so weit zufriedenstellend für uns gelaufen, doch es gab auch Spiele, in denen es hätte besser laufen können. In Udelfangen etwa waren wir die bessere Mannschaft, haben aber 1:2 verloren“, bilanziert Bossi.

Wie der Luxemburger – in den Siebzigern als Spieler zweifacher Meister und Pokalsieger mit Progrès Niederkorn sowie Europapokalteilnehmer – durchblicken lässt, ist die Trainingsintensität hoch, doch es gibt immer wieder Akteure, die nicht an den Einheiten teilnehmen: „Bei mir spielt normalerweise keiner, der nicht trainiert. Es gibt Spieler, die kommen auf nur 50 oder 60 Prozent Trainingspräsenz. Wenn die Einheiten anstehen, geht es aber richtig intensiv zur Sache.“ Für die neue Saison hat der 68-Jährige, in Roth an der Our lebende Coach bereits zugesagt. und bleibt so der aus den Vereinen SV Bollendorf, FSV Ernzen, SV Ferschweiler, DJK Prüm-Enz (Holsthum) und VfR Irrel bestehenden Spielgemeinschaft erhalten.

Die restlichen fünf Partien möchte Bossi liebend gerne noch gewinnen, weiß aber um die Schwere der Aufgaben: „Am Sonntag geht‘s zur SG Igel-Liersberg II. Wir fahren mit sehr viel Respekt dorthin, weil es gegen zweite Mannschaften nie einfach ist.“ Akuell ist sein Team mit dem Fünften Sauertal Ralingen punktgleich und hat fünf Zähler Rückstand auf den Dritten, den FC Könen. „Wenn wir alles gewinnen, können wir eventuell noch Dritter werden. Das wäre auch in mentaler Hinsicht eine gute Ausgangsposition für die neue Saison“, betont Bossi. In den restlichen Spielen muss er indes auf drei Leistungsträger verzichten. Torjäger Robin Blasen (16 Saisontreffer) fällt aufgrund seines längeren Urlaubs in Indonesien weg. Marius Diederichs ist wegen Knieproblemen auf Eis gelegt und Nils Fisch, der im letzten Spiel gegen die DJK St. Matthias II (8:1) umgeknickt war, richtet den Fokus nun auf sein Studium in Wiesbaden.