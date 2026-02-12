Boßeln, Schweiß und Aufstiegsträume Die U19 der JSG Emsbüren/Leschede/Listrup blickt nach einer furiosen Hinrunde der neuen Herausforderung Landesliga entgegen – Trainer Rüdiger Grüner setzt auf Teamgeist und eine Prise lokales Brauchtum. von red · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gerry Grave

Von der Bezirksliga in die Landesliga: Was für viele Vereine ein langwieriger Prozess ist, hat die Spielgemeinschaft (JSG) aus Emsbüren, Leschede und Listrup im Emsland fast im Vorbeigehen erledigt. Acht Siege aus zehn Spielen lautet die beeindruckende Bilanz einer Mannschaft, die sich nun auf deutlich größerer Bühne beweisen darf. „Wir sind positiv überrascht“, gibt Trainer Rüdiger Grüner unumwunden zu. Der Erfolg ist eng mit einem Namen und einem Datum verknüpft: Dem Siegtreffer von Tim Rüggen zum 4:3 gegen Lohne in der letzten Sekunde. Ein Moment, der laut Grüner wie ein Katalysator wirkte und das Team in einen „Flow“ versetzte.

Doch der Glanz der Hinrunde ist im grauen Januar der harten Arbeit gewichen. Seit dem 19. Januar stehen die Talente wieder auf dem Rasen – sofern das Wetter es zulässt. „Aktuell sind wir von den Schneefällen betroffen und müssen das Beste daraus machen“, erklärt der Coach. Während die Spieler individuell bereits seit Anfang des Jahres Laufkilometer schrubben, um die nötige Grundfitness für die Landesliga aufzubauen, setzt Grüner beim Teambuilding auf Bewährtes aus der Region. Neben vereinsinternen Hallenturnieren markiert ein besonderes Event den Höhepunkt der Vorbereitung: Am 7. Februar ging es zum Boßeln. Dass der Zusammenhalt in dieser Truppe stimmt, beweisen nicht nur die Social-Media-Aktivitäten auf Instagram, sondern auch eine beeindruckende Zahl: 23 Personen haben sich für die Mannschaftsfahrt angemeldet. „Ich glaube, das ist einzigartig“, so Grüner stolz.