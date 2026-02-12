Boßeln, Schweiß und Aufstiegsträume

Von der Bezirksliga in die Landesliga: Was für viele Vereine ein langwieriger Prozess ist, hat die Spielgemeinschaft (JSG) aus Emsbüren, Leschede und Listrup im Emsland fast im Vorbeigehen erledigt. Acht Siege aus zehn Spielen lautet die beeindruckende Bilanz einer Mannschaft, die sich nun auf deutlich größerer Bühne beweisen darf. „Wir sind positiv überrascht“, gibt Trainer Rüdiger Grüner unumwunden zu. Der Erfolg ist eng mit einem Namen und einem Datum verknüpft: Dem Siegtreffer von Tim Rüggen zum 4:3 gegen Lohne in der letzten Sekunde. Ein Moment, der laut Grüner wie ein Katalysator wirkte und das Team in einen „Flow“ versetzte.
Doch der Glanz der Hinrunde ist im grauen Januar der harten Arbeit gewichen. Seit dem 19. Januar stehen die Talente wieder auf dem Rasen – sofern das Wetter es zulässt. „Aktuell sind wir von den Schneefällen betroffen und müssen das Beste daraus machen“, erklärt der Coach. Während die Spieler individuell bereits seit Anfang des Jahres Laufkilometer schrubben, um die nötige Grundfitness für die Landesliga aufzubauen, setzt Grüner beim Teambuilding auf Bewährtes aus der Region.
Neben vereinsinternen Hallenturnieren markiert ein besonderes Event den Höhepunkt der Vorbereitung: Am 7. Februar ging es zum Boßeln. Dass der Zusammenhalt in dieser Truppe stimmt, beweisen nicht nur die Social-Media-Aktivitäten auf Instagram, sondern auch eine beeindruckende Zahl: 23 Personen haben sich für die Mannschaftsfahrt angemeldet. „Ich glaube, das ist einzigartig“, so Grüner stolz.
Trotz der Euphorie bleibt der Übungsleiter Realist. Die Landesliga ist Neuland, und die Fehler der Hinrunde – mangelnde Chancenverwertung und Unkonzentriertheiten in der Defensive – wiegen eine Klasse höher schwerer. „Wir müssen an Cleverness dazulernen“, fordert Grüner. Personell gibt es dabei leichte Verschiebungen: Während Noor Dabboul seine Karriere beendet und Lennart Wilkens krankheitsbedingt fehlt, rücken mit Tim Küpker und Tom Knobloch zwei Leistungsträger aus der A2 in den Kader auf.
Das Ziel für die Rückrunde ist klar definiert: Klassenerhalt. In einer Liga, in der Grüner Schwergewichte wie den BV Cloppenburg und Olympia Laxten an der Spitze erwartet, geht es für die JSG primär darum, „über dem Strich“ zu bleiben. Mit der Philosophie von Schalkes Trainerlegende Norbert Elgert im Rücken – „Totaler Einsatz aller Mitspieler“ – soll das Abenteuer Landesliga nicht nach nur einer Spielzeit enden. Der Optimismus im Emsland ist jedenfalls groß: Die Mannschaft, die den Aufstieg geschafft hat, darf nun zeigen, dass sie auch dort hingehört.