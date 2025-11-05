Bosporus will oben angreifen – Espenau hofft auf neuen Mut

Beim FC Bosporus Kassel herrscht derzeit beste Stimmung. Der Aufsteiger hat sich in der Liga etabliert und rangiert mit 29 Punkten nur knapp hinter den Topteams. Kapitän Mohamad Jammal blickt mit Selbstvertrauen auf das Nachholspiel: „Wir sind momentan sehr gut drauf und hoffen, das beibehalten zu können. Das letzte Spiel hat gezeigt, dass wir mit großem Willen auch gegen Spitzenmannschaften Spiele drehen können.“ Die Partie gegen Reinhardshagen sieht Jammal als Chance, „weit nach vorne zu kommen und Abstand nach hinten zu gewinnen“. Taktisch bleibt der FC seinem Stil treu: mutig, offensiv, leidenschaftlich. „Wir werden zu Hause wieder Vollgas geben“, betont der Spielführer.

Bei Gegner SG Reinhardshagen reist man trotz Personalsorgen mit gesundem Selbstbewusstsein an. Teammanager Sebastian Gottmann erwartet „ein Duell auf Augenhöhe“: „Bosporus kennt den Kunstrasen bestens, aber auch uns liegt der Untergrund. Wir wissen, was wir können, und wollen etwas Zählbares mitnehmen.“ Aufstiegsambitionen weist Gottmann zurück, sieht sein Team aber als stabilen Verfolger: „Wir möchten eine gute Rolle spielen, ohne Druck, aber mit klarer Struktur.“ Trotz einiger Ausfälle will die SG „nicht verstecken“ und ihre Offensivqualitäten einbringen – ein offenes, intensives Spiel ist vorprogrammiert.

Absteiger in Lauerstellung