Bosporus will oben angreifen – Espenau hofft auf neuen Mut

Die Gruppenliga Kassel 2 biegt auf die Zielgerade der Hinrunde ein – und zwei Nachholspiele könnten entscheidenden Einfluss auf die Tabelle nehmen. Während Aufsteiger FC Bosporus Kassel im Duell mit der SG Reinhardshagen den Anschluss an die Spitzengruppe wahren will, reist die TSG Sandershausen als Titelanwärter zum Tabellenletzten SV Espenau. Beide Begegnungen versprechen Brisanz – sportlich wie tabellarisch.
Topspiel unter Flutlicht
Beim FC Bosporus Kassel herrscht derzeit beste Stimmung. Der Aufsteiger hat sich in der Liga etabliert und rangiert mit 29 Punkten nur knapp hinter den Topteams. Kapitän Mohamad Jammal blickt mit Selbstvertrauen auf das Nachholspiel: „Wir sind momentan sehr gut drauf und hoffen, das beibehalten zu können. Das letzte Spiel hat gezeigt, dass wir mit großem Willen auch gegen Spitzenmannschaften Spiele drehen können.“ Die Partie gegen Reinhardshagen sieht Jammal als Chance, „weit nach vorne zu kommen und Abstand nach hinten zu gewinnen“. Taktisch bleibt der FC seinem Stil treu: mutig, offensiv, leidenschaftlich. „Wir werden zu Hause wieder Vollgas geben“, betont der Spielführer.
Bei Gegner SG Reinhardshagen reist man trotz Personalsorgen mit gesundem Selbstbewusstsein an. Teammanager Sebastian Gottmann erwartet „ein Duell auf Augenhöhe“: „Bosporus kennt den Kunstrasen bestens, aber auch uns liegt der Untergrund. Wir wissen, was wir können, und wollen etwas Zählbares mitnehmen.“ Aufstiegsambitionen weist Gottmann zurück, sieht sein Team aber als stabilen Verfolger: „Wir möchten eine gute Rolle spielen, ohne Druck, aber mit klarer Struktur.“ Trotz einiger Ausfälle will die SG „nicht verstecken“ und ihre Offensivqualitäten einbringen – ein offenes, intensives Spiel ist vorprogrammiert.
Absteiger in Lauerstellung
In Espenau trifft Hoffnung auf Ambition. Der SVE hat nach einem schwierigen Saisonverlauf zumindest ein Lebenszeichen gesetzt: Der 2:1-Erfolg in Hombressen vor 2,5 Wochen war der erste Saisonsieg, auch wenn die folgende 2:3-Niederlage in Wilhelmshöhe Ernüchterung brachte. Trainer Patrick Dürrbaum bleibt gefasst: „Die Moral der Mannschaft ist weiterhin intakt. Uns war von Anfang an klar, dass es eine schwere Saison wird.“ Gegen die TSG Sandershausen setzt er auf defensive Stabilität, wenngleich er die Personallage offen lässt: „Stand heute kann ich noch nicht sagen, wer spielfit sein wird.“
Bei der TSG läuft es derweil nach Plan. Drei Zu-null-Siege in Serie, starke Leistungen und das klare Ziel, Druck auf Tabellenführer Rengershausen auszuüben. Sportleiter Marc Zuschlag lobt die Entwicklung seines Teams: „Wir haben gegen Eintracht Baunatal unsere bislang beste Saisonleistung gezeigt. Besonders im taktischen Bereich hat die Mannschaft einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht.“ Trotz Ausfällen bleibt die Marschroute klar: Sandershausen will Tempo und Intensität hochhalten – auch unter Flutlicht. „Englische Wochen haben ihre eigenen Gesetze, da entscheidet oft die Einstellung“, betont Zuschlag. Für Espenau geht es um Stabilität, für Sandershausen um die Tabellenführung – die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher kaum sein. Doch wie so oft an kalten Novemberabenden: Überraschungen sind nie ausgeschlossen.