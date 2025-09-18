Bosporus will Erfolgsserie ausbauen

In der Gruppenliga Kassel 2 steht am Donnerstagabend das Nachholspiel des 9. Spieltages auf dem Programm. Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen empfängt den FC Bosporus Kassel. Während die Gastgeber mit nur vier Punkten aus acht Spielen auf Rang 15 stehen, reist Bosporus als Tabellensiebter mit 15 Zählern an und könnte mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen.

Die Rollenverteilung scheint auf den ersten Blick klar, dennoch erwartet Bosporus keine einfache Aufgabe. „Wir sehen uns keinesfalls als klaren Favoriten. WBO hat Qualität im Kader, auch wenn die Ergebnisse bislang nicht gestimmt haben. In einem Nachholspiel sind die Voraussetzungen ohnehin etwas anders“, ordnet Mannschaftskapitän Mohamad Jammal ein. In den letzten drei direkten Duellen konnte Bosporus gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen keinen Sieg einfahren.

Mit drei Siegen aus den vergangenen vier Partien und dem Einzug ins Viertelfinale des Kreispokals verfügt der Aufsteiger derzeit über reichlich Selbstvertrauen. „Die jüngsten Ergebnisse haben uns Rückenwind gegeben, aber jedes Spiel beginnt bei null. Nur mit der gleichen Einstellung und Laufbereitschaft können wir erfolgreich sein“, so Jammal.