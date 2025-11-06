Bosporus siegt torreich – Sandershausen stürmt an die Spitze

Im Nordstadtstadion erlebten die 90 Zuschauer eine rasante Partie mit acht Treffern und zahlreichen Wendungen. Den besseren Start erwischten die Gäste aus Reinhardshagen, deren früher Jubel nach drei Minuten jedoch vom Schiedsrichter wegen eines Foulspiels unterbunden wurde. Nach 19 Minuten war es dann soweit: Eine weite Flanke von Spielertrainer Janik Ziegler senkte sich zum 0:1 ins Tor. Doch die Antwort des Aufsteigers ließ nicht lange auf sich warten – und war spektakulär: Tolga Yantut verwandelte einen Eckball direkt zum Ausgleich (25.), nur eine Minute später traf Lascha Kachischwili nach einem Ballgewinn zum 2:1. Als Yantut nach einem Konter auf 3:1 erhöhte (33.), schien der FC das Spiel im Griff zu haben.

Nach der Pause baute Abed Cheaib per Kopf (48.) die Führung weiter aus, ehe die SG durch Mykhailo Serdiuk (54.) und Lukas Salomon (80.) wieder herankam. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, liefen jedoch in der Nachspielzeit in einen Konter, den Mohamad Jammal eiskalt zum 5:3-Endstand abschloss.

Mit dem Sieg schiebt sich der FC Bosporus auf Rang drei vor und bleibt das Team der Stunde. Reinhardshagen hingegen musste trotz engagierter Leistung die dritte Saisonniederlage hinnehmen.

Mit Blitzstart an die Tabellenspitze