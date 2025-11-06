Bosporus siegt torreich – Sandershausen stürmt an die Spitze

Die Nachholspiele der Gruppenliga Kassel 2 hatten es in sich: Während der FC Bosporus Kassel im heimischen Nordstadtstadion beim 5:3 gegen die SG Reinhardshagen seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte, ließ die TSG Sandershausen beim 4:0-Erfolg über SV Espenau nichts anbrennen und übernahm die Tabellenführung.
Torfestival im Nordstadtstadion
Im Nordstadtstadion erlebten die 90 Zuschauer eine rasante Partie mit acht Treffern und zahlreichen Wendungen. Den besseren Start erwischten die Gäste aus Reinhardshagen, deren früher Jubel nach drei Minuten jedoch vom Schiedsrichter wegen eines Foulspiels unterbunden wurde. Nach 19 Minuten war es dann soweit: Eine weite Flanke von Spielertrainer Janik Ziegler senkte sich zum 0:1 ins Tor. Doch die Antwort des Aufsteigers ließ nicht lange auf sich warten – und war spektakulär: Tolga Yantut verwandelte einen Eckball direkt zum Ausgleich (25.), nur eine Minute später traf Lascha Kachischwili nach einem Ballgewinn zum 2:1. Als Yantut nach einem Konter auf 3:1 erhöhte (33.), schien der FC das Spiel im Griff zu haben.
Nach der Pause baute Abed Cheaib per Kopf (48.) die Führung weiter aus, ehe die SG durch Mykhailo Serdiuk (54.) und Lukas Salomon (80.) wieder herankam. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, liefen jedoch in der Nachspielzeit in einen Konter, den Mohamad Jammal eiskalt zum 5:3-Endstand abschloss.
Mit dem Sieg schiebt sich der FC Bosporus auf Rang drei vor und bleibt das Team der Stunde. Reinhardshagen hingegen musste trotz engagierter Leistung die dritte Saisonniederlage hinnehmen.
Mit Blitzstart an die Tabellenspitze
In der „Mauer’s Baikschopp-Arena“ ließ die TSG Sandershausen von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit. Bereits nach vier Minuten traf Jonas Preilowski zum 0:1, acht Minuten später legte er nach – erneut nach feinem Zuspiel in die Tiefe. Mit dem 0:3 durch Jan Schleiden (15.) war die Partie praktisch entschieden, Espenau fand defensiv keinen Zugriff auf das druckvolle Offensivspiel der Gäste.
Nach dem Seitenwechsel verwaltete Sandershausen das Geschehen souverän, blieb spielbestimmend und setzte in der Schlussphase noch einen drauf: Joker Sascha Hebold traf nach Vorarbeit von Schleiden zum 0:4 (83.). Espenau stemmte sich nach Kräften gegen die Niederlage, konnte aber den Klassenunterschied nicht kaschieren.
Mit dem elften Saisonsieg übernimmt die TSG Sandershausen punktgleich mit Rengershausen die Tabellenführung, während Espenau mit vier Punkten weiterhin am Tabellenende bleibt.