Bosporus siegt im Topspiel gegen Grebenstein

Ein fantastisches Spiel voller Dramatik und Tore sahen die Zuschauer am heutigen Sonntag zwischen Fc Bosporus und dem Tuspo Grebenstein.

In einem Duell auf Augenhöhe setzten sich die Gastgeber von Bosporus am Ende knapp mit 3:2 durch, wobei das goldene Tor erst kurz vor Schluss fiel.

Bosporus besiegt Grebenstein in letzter Minute

Die Partie hielt von Beginn an, was sie versprach: schnelles, technisch starkes und bemerkenswert faires Fußballspiel von beiden Seiten. Die Teams neutralisierten sich größtenteils im Mittelfeld, doch die Offensivreihen sorgten für die Höhepunkte.

Erste Halbzeit: Schlag auf Schlag

Die Gäste aus Grebenstein legten zunächst vor. In der 17. Minute war es Frey, der die Abwehr von Bosporus überwand und zur 0:1-Führung einschoss. Die Freude der Grebensteiner währte jedoch nur kurz. Nur vier Minuten später fand Bosporus die perfekte Antwort: Jammal nutzte eine Unachtsamkeit in der Gäste-Defensive und stellte den 1:1-Ausgleich her.

Doch das muntere Scheibenschießen ging weiter. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 33. Minute war es Schmidt von Grebenstein, der sein Team mit dem Treffer zum 1:2 erneut in Front brachte und für einen knappen Vorsprung zur Halbzeit sorgte.

Zweite Halbzeit: Die Wende und der Lucky Punch

Nach dem Seitenwechsel drehte Bosporus merklich auf. Angetrieben von dem Willen, das Spiel noch zu drehen, erhöhten sie den Druck. Die Belohnung folgte in der 70. Minute: Zenebe ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte den verdienten 2:2-Ausgleich.

Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften wollten den Sieg und kämpften verbissen, aber stets fair, um jeden Ball. Als sich die Zuschauer schon auf ein leistungsgerechtes Unentschieden eingestellt hatten, schlug die Stunde eines Bosporus-Akteurs.

In der 89. Minute fasste sich Memduh Eryilmaz ein Herz. Aus geschätzten 25 Metern Torentfernung zog er entschlossen ab. Der Ball segelte mit hoher Geschwindigkeit und Präzision in den Torwinkel – ein Traumtor und der entscheidende Treffer zum 3:2 für Bosporus!

Grebenstein warf in den letzten Momenten alles nach vorne, doch die Bosporus-Abwehr hielt stand. Nach dem Schlusspfiff brandete Jubel im Nordstadtstadion auf. Bosporus sicherte sich in einem mitreißenden Spiel drei wichtige Punkte.

Tuspo Grebenstein | Frey (0:1), Schmidt (1:2)

Bosporus | Jammal (1:1), Zenebe (2:2), Eryilmaz (3:2)