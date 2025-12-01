Bosporus schockt Sandershausen – Rengershausen zieht gleich

Aufsteiger Bosporus rückt durch den Überraschungssieg bis auf drei Punkte an Tabellenplatz drei heran, während Sandershausen seine Spitzenposition nun mit Rengershausen teilen muss. Nach einem Blitzstart der Gäste durch Müller und Billing drehte der FCB in einer starken Phase das Spiel durch Kachischwili, Yantut und Kaiyal. Jammal erhöhte spät auf 4:2, ehe Müller per Elfmeter in der Nachspielzeit noch einmal verkürzte. Am Ende verteidigte der Aufsteiger den Vorsprung mit großer Moral und Effizienz.

Rengershausen nutzte die Steilvorlage aus Kassel und zog durch den 5:2-Erfolg gegen Kaufungen mit Spitzenreiter Sandershausen gleich – beide nun bei 45 Punkten. Nach verhaltenem Beginn traf Dag zur Führung, ehe Lanatowitz und ein Doppelpack von Köhler den TuSpo komfortabel davonziehen ließen. Tobias Boll brachte Kaufungen mit zwei Treffern noch einmal heran, doch Boukhoutta entschied die Partie per Foulelfmeter endgültig. Kaufungen bleibt damit im dicht gedrängten Mittelfeld auf Platz zehn.

Klare Angelegenheit

Der Tabellenletzte Espenau bleibt nach der klaren 0:4-Heimniederlage gegen Hertingshausen bei nur vier Punkten stehen, während der TSV als Neunter ein ausgeglichenes Punktekonto weiter im Blick behält. Gutberlet erzielte kurz vor der Pause die Führung, ehe Tim Kraus die Partie mit einem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten entschied. Espenau hielt in der ersten Hälfte gut mit, konnte nach dem schnellen Doppelschlag aber nicht mehr antworten. Meßner setzte in einer einseitigen Schlussphase den Endstand. Gute Ansätze reichen nicht

Eintracht Baunatal festigt mit dem 2:0-Erfolg den achten Platz, während Aufsteiger Wanfried als Tabellen-16. weiter auf den ersten Sieg seit Ende August wartet. Leon-Maurice Ständer traf kurz vor der Pause zur Führung und entschied die Partie in der 82. Minute spektakulär per Fallrückzieher. Wanfried hielt trotz personeller Engpässe lange gut dagegen, blieb jedoch offensiv zu harmlos. Baunatal kontrollierte das Spiel weitgehend und fuhr einen verdienten Pflichtsieg ein. Spielausfälle