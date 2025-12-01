Bosporus schockt Sandershausen – Rengershausen zieht gleich

Der FC Bosporus Kassel stürzt Spitzenreiter TSG Sandershausen in einem Offensivspektakel, TuSpo Rengershausen nutzt die Chance und zieht an die Tabellenspitze heran. TSV Wolfsanger dreht ein enges Duell, TSV Hertingshausen bleibt SV Espenau deutlich überlegen, und Eintracht Baunatal sammelt wichtige Punkte gegen VfL Wanfried.
Der TSV Wolfsanger festigt durch den 3:2-Erfolg seinen siebten Tabellenplatz und hält den Anschluss an das obere Mittelfeld, während Wilhelmshöhe als Drittletzter weiter tief im Abstiegskampf steckt. Daniel Križanović brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Sven Schwedes kurz nach der Pause ausglich. Ein Foulelfmeter von Bennet Geldmacher und ein weiterer Treffer von Križanović stellten auf 3:1, bevor Leon Weist den Rückstand der Gäste nochmals verkürzte. Trotz einer engagierten Schlussphase blieb der TSG der Ausgleich verwehrt.
Aufsteiger Bosporus rückt durch den Überraschungssieg bis auf drei Punkte an Tabellenplatz drei heran, während Sandershausen seine Spitzenposition nun mit Rengershausen teilen muss. Nach einem Blitzstart der Gäste durch Müller und Billing drehte der FCB in einer starken Phase das Spiel durch Kachischwili, Yantut und Kaiyal. Jammal erhöhte spät auf 4:2, ehe Müller per Elfmeter in der Nachspielzeit noch einmal verkürzte. Am Ende verteidigte der Aufsteiger den Vorsprung mit großer Moral und Effizienz.
Wieder fünf Tore
Rengershausen nutzte die Steilvorlage aus Kassel und zog durch den 5:2-Erfolg gegen Kaufungen mit Spitzenreiter Sandershausen gleich – beide nun bei 45 Punkten. Nach verhaltenem Beginn traf Dag zur Führung, ehe Lanatowitz und ein Doppelpack von Köhler den TuSpo komfortabel davonziehen ließen. Tobias Boll brachte Kaufungen mit zwei Treffern noch einmal heran, doch Boukhoutta entschied die Partie per Foulelfmeter endgültig. Kaufungen bleibt damit im dicht gedrängten Mittelfeld auf Platz zehn.
Klare Angelegenheit
Der Tabellenletzte Espenau bleibt nach der klaren 0:4-Heimniederlage gegen Hertingshausen bei nur vier Punkten stehen, während der TSV als Neunter ein ausgeglichenes Punktekonto weiter im Blick behält. Gutberlet erzielte kurz vor der Pause die Führung, ehe Tim Kraus die Partie mit einem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten entschied. Espenau hielt in der ersten Hälfte gut mit, konnte nach dem schnellen Doppelschlag aber nicht mehr antworten. Meßner setzte in einer einseitigen Schlussphase den Endstand.
Gute Ansätze reichen nicht
Eintracht Baunatal festigt mit dem 2:0-Erfolg den achten Platz, während Aufsteiger Wanfried als Tabellen-16. weiter auf den ersten Sieg seit Ende August wartet. Leon-Maurice Ständer traf kurz vor der Pause zur Führung und entschied die Partie in der 82. Minute spektakulär per Fallrückzieher. Wanfried hielt trotz personeller Engpässe lange gut dagegen, blieb jedoch offensiv zu harmlos. Baunatal kontrollierte das Spiel weitgehend und fuhr einen verdienten Pflichtsieg ein.
Spielausfälle
Die Spiele zwischen Grebenstein und WBO, SGHU gegen Lohfelden und Rothwesten gegen Holzhausen sind witterungsbedingt ausgefallen. Ein Nachholtermin steht bei allen Spielen derzeit nicht fest.