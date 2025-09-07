Bosporus nicht zu schlagen, Krisenstimmung beim SC West und DSC

Der FC Bosporus setzt sich im Spitzenspiel der Kreisliga A Düsseldorf beim VfL Benrath durch und führt nach vier Spieltagen das Klassement mit der maximalen Punkteausbeute an. Nichts zu lachen gab es für die zweite Mannschaft des DSC 99, die als Schlusslicht auch beim FC Büderich II das Nachsehen hatte. Auch beim SC West spitzt sich die Lage nach der 1:4-Pleite gegen Aufsteiger AC Italia Hilden zu.
Der FC Bosporus ist der klare Gewinner des Spieltags. Mit satten drei Punkten Vorsprung führen sie das Klassement an. Berkay Ünlü sorgte Mitte der ersten Hälfte für den Führungstreffer (26.) und ersten Jubel der mitgereisten Fans. Die mussten nach einer guten Stunde einen kurzzeitigen Rückschlag verkraften, als Luigi D'alterio per Kopf den Ausgleich erzielte (63.). Eine spannende Schlussphase fand mit dem 2:1 von Ezekiel Appau ihren Höhepunkt (80.).
Krisenstimmung herrscht derweil beim SC West, Rot-Weiß Lintorf und der Reserve des DSC 99. Der DSC unterlag beim FC Büderich II mit 2:3, zeigte aber, dass in der Mannschaft Potenzial steckt. Kaum eine halbe Stunde war absolviert, als die 99er bereits mit drei Toren hinten lagen. Ein Strafstoß leitete die Aufholjagd ein. Abel Mokonen verkürzte nach 64 Minuten vom Punkt. Als schließlich Paul Schoemaker den zweiten Treffer für den DSC erzielen konnte (80.), wuchs noch einmal die Hoffnung. Der ersehnte Ausgleich wurde aber nicht mehr erzielt, wodurch das Team weiter ohne Punkte der Träger der Roten Laterne ist.
Jeweils einen Zähler haben der SC West und RW Lintorf auf der Haben-Seite - nach vier Spieltagen definitiv zu wenig. Während Lintorf im Kellerduell beim TSV Urdenbach mit 0:1 verlor, kassierte West eine bittere Klatsche gegen Aufsteiger Italia Hilden. 1:4 hieß es am Ende. Das hochgehandelte Türkgücü Ratingen verlor deutlich mit 2:4 beim SC Unterbach und ist im Mittelfeld der Tabelle angekommen.
________________
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - VfL Benrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II
So., 14.09.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SV Wersten 04
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - FC Büderich II
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Unterbach
So., 14.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - TSV Urdenbach
So., 14.09.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SC Düsseldorf-West
So., 14.09.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - KSC Tesla 07
6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr FC Büderich II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - AC Italia Hilden
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - TuS Gerresheim
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - Türkgücü Ratingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Bosporus Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Rot-Weiß Lintorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich
So., 21.09.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SP.-VG. Hilden 05/06