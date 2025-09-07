Bosporus nicht zu schlagen, Krisenstimmung beim SC West und DSC

Der FC Bosporus setzt sich im Spitzenspiel der Kreisliga A Düsseldorf beim VfL Benrath durch und führt nach vier Spieltagen das Klassement mit der maximalen Punkteausbeute an. Nichts zu lachen gab es für die zweite Mannschaft des DSC 99, die als Schlusslicht auch beim FC Büderich II das Nachsehen hatte. Auch beim SC West spitzt sich die Lage nach der 1:4-Pleite gegen Aufsteiger AC Italia Hilden zu.

Der FC Bosporus ist der klare Gewinner des Spieltags. Mit satten drei Punkten Vorsprung führen sie das Klassement an. Berkay Ünlü sorgte Mitte der ersten Hälfte für den Führungstreffer (26.) und ersten Jubel der mitgereisten Fans. Die mussten nach einer guten Stunde einen kurzzeitigen Rückschlag verkraften, als Luigi D'alterio per Kopf den Ausgleich erzielte (63.). Eine spannende Schlussphase fand mit dem 2:1 von Ezekiel Appau ihren Höhepunkt (80.).

Krisenstimmung herrscht derweil beim SC West, Rot-Weiß Lintorf und der Reserve des DSC 99. Der DSC unterlag beim FC Büderich II mit 2:3, zeigte aber, dass in der Mannschaft Potenzial steckt. Kaum eine halbe Stunde war absolviert, als die 99er bereits mit drei Toren hinten lagen. Ein Strafstoß leitete die Aufholjagd ein. Abel Mokonen verkürzte nach 64 Minuten vom Punkt. Als schließlich Paul Schoemaker den zweiten Treffer für den DSC erzielen konnte (80.), wuchs noch einmal die Hoffnung. Der ersehnte Ausgleich wurde aber nicht mehr erzielt, wodurch das Team weiter ohne Punkte der Träger der Roten Laterne ist.