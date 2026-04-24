 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Bosnjak führt Schonnebeck zum Sieg, Dingden mit klarem Heimerfolg

Oberliga Niederrhein: Blau-Weiß Dingden siegte klar mit 4:0 gegen den FC Büderich und machte somit vermutlich schon den Klassenerhalt klar. Der SV Biemenhorst verlor als Außenseiter mit 2:4 bei der SpVg Schonnebeck.

von André Nückel · Heute, 22:01 Uhr · 0 Leser
Dingden feiert einen klaren Heimsieg
Dingden feiert einen klaren Heimsieg – Foto: Marcel Eichholz

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der 29. Spieltag der Oberliga Niederrhein verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Im Fokus steht das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen, in dem der Tabellenführer seine knappe Spitzenposition verteidigen will. Nur einen Punkt dahinter lauert der VfB 03 Hilden, der im Heimspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen nachlegen möchte. Auch der SC St. Tönis kann im Duell mit dem VfL Jüchen-Garzweiler weiter Druck auf die Top drei ausüben.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Im Verfolgerfeld empfängt die SpVg Schonnebeck Schlusslicht SV Biemenhorst, während der TSV Meerbusch gegen die Sportfreunde Baumberg gefordert ist. Im Tabellenkeller stehen mehrere direkte Duelle an: Der 1. FC Kleve trifft auf den SV Sonsbeck, die DJK Adler Union Frintrop spielt gegen die Holzheimer SG und der 1. FC Monheim empfängt den VfB Homberg. Bereits am Freitag eröffnet SV Blau-Weiß Dingden gegen den FC Büderich den Spieltag und will sich weiter im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

________________

Blau-Weiß Dingden - FC Büderich

Heute, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
4
0
Abpfiff
+Video

In der ersten Hälfte war wenig los zwischen Blau-Weiß Dingden und dem FC Büderich - die Folge war ein torloser erster Abschnitt. In einem ausgeglichenen aber chancenarmen Duell war es dann Jan-Niklas Haffek, der mit seinem zweiten Saisontor für die 1:0-Führung der Hausherren sorgte (73.). Nur sechs Minuten später konnte David Hulshorst einen Abpraller zum 2:0 nutzen (79.). Die endgültige Entscheidung besorgte Luka Grlich (90+2.), ehe Hulshorst durch seinen zweiten Treffer des Abends den 4:0-Endstand herstellte (90+4.). Dingden hat den Klassenerhalt somit so gut wie sicher. Büderich blieb im dritten Spiel in Serie sieglos.

________________

SpVg Schonnebeck - SV Biemenhorst

Heute, 20:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
4
2
Abpfiff

Trotz einer engagierten Leistung sprangen keine Punkte für den SV Biemenhorst bei der SpVg Schonnebeck heraus. Dabei gingen die Gäste in der 15. Minute durch Jayden Houtriet und seinem satten Abschluss in Führung. Die Freude hielt jedoch nicht allzu lange, denn Torjäger Niko Bosnjak meldete sein Team per Kopf zurück (24.). Der 23-Jährige brachte die SpVg noch vor dem Halbzeitpfiff per Strafstoß in Front. Auch nach Wiederbeginn ließ der Angreifer nicht locker und markierte seinen Dreierpack (48.). Nur drei Minuten später netzte Moritz Isensee problemlos zur 4:1-Führung und der vorzeitigen Entscheidung ein (51.). Zwar markierte Jannis Schmitz noch den 2:4-Anschluss (72.), allerdings änderte dies nichts am souveränen Heimerfolg Schonnebecks. Für Biemenhorst wird es somit immer enger im Kampf um die Klasse.

________________

Liveticker: 1. FC Kleve - SV Sonsbeck

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00live

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

________________

Liveticker: SC St. Tönis - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:30live

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - Holzheimer SG

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00

________________

Liveticker: 1. FC Monheim. - VfB Homberg

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00live

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - ETB SW Essen

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:30

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live
+Video

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis 1911/20
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfB 03 Hilden
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein