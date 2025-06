Bosnien sichert sich knappen Sieg gegen San Marino in der WM-Quali

Bosnien-Herzegowina hat am Samstagnachmittag in Zenica einen mühsamen, aber letztlich verdienten 1:0-Pflichtsieg gegen San Marino eingefahren und bleibt damit in der WM-Qualifikation weiter makellos. Die Mannschaft von Trainer Sergej Barbarez tat sich gegen den defensiv disziplinierten Außenseiter lange schwer und fand trotz deutlicher Feldüberlegenheit nur selten Lücken in der kompakten Abwehr der Gäste.





Bereits in der ersten Halbzeit erspielte sich Bosnien zahlreiche Chancen, doch San Marino verteidigte mit viel Leidenschaft und hatte in der 16. Minute Glück, als Benvenuti einen Abschluss von Demirovic auf der Linie klärte. Auch Bazdar vergab aus kurzer Distanz eine große Möglichkeit (33.), während San Marino kurz vor der Pause durch Contadini beinahe für eine Sensation gesorgt hätte, doch Malic rettete in letzter Sekunde (45.+3).