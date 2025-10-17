Bosna Cup 2025 steigt am 13. Dezember in Osnabrück

– Foto: Markus Becker

Am Samstag, 13. Dezember 2025, rollt in der Sporthalle der Gesamtschule Schinkel (Windthorststraße 79–83, Osnabrück) wieder der Ball: Der Bosna Cup 2025 steht an. Das traditionsreiche Hallenfußballturnier bietet erneut spannende Spiele, faire Wettkämpfe und eine familiäre Atmosphäre.

Der Startschuss fällt um 14 Uhr. Gespielt wird nach den offiziellen Hallenfußballregeln des DFB. Auf die Teams warten Gruppenspiele mit anschließender K.-o.-Runde – mindestens vier Spiele pro Mannschaft sind garantiert. DFB-lizenzierte Schiedsrichter sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Gespielt wird mit vier Feldspielern und einem Torwart. Neben Pokalen für die Plätze eins bis drei werden auch herausragende Einzelleistungen prämiert – darunter der beste Spieler, der beste Torwart und der Torschützenkönig.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Während des gesamten Turniertages werden Speisen und Getränke zu fairen Preisen angeboten. Musik und Moderation tragen zur gewohnt angenehmen Stimmung bei. Der Eintritt für Zuschauer ist frei. Interessierte Mannschaften können sich bis spätestens Montag, 17. November 2025 anmelden. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an bosnaosnabrueck@gmail.com. Ansprechpartner ist Miguel Gonzalez (Tel. 0171 2899821).