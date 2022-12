Bosko Tarbuk: Integration mit der Pfeife Der Kroate Bosko Tarbuk spricht zwar noch nicht perfekt Deutsch, auf dem Fußballplatz ist er dennoch eine Respektsperson.rn

Es ist der 5. März 2022. Auf einem Fußballplatz in Rheinberg spielen die A-Jugend-Mannschaften von der JSG Borth/Millingen und Alemannia Kamp gegeneinander. Schiedsrichter ist ein junger Mann, dem diese Partie viel bedeutet. Weniger das Ergebnis, sondern die Tatsache, dass ihm die Spielleitung übertragen wurde. An diesem Samstag im März geht Bosko Tarbuk viel durch den Kopf, es ist ein besonderer Tag für ihn. Eine Premiere.

Erstmals pfeift der Kroate ein Spiel in seiner neuen Heimat Deutschland. Die Kommunikation, so stellt Tarbuk schnell fest, klappt. „Ich lebe schon seit 2019 in Moers. Aber weil ich noch nicht so gut Deutsch sprechen kann, war ich mir unsicher, ob die Spieler mich verstehen.“

Fast zehn Monate später liegen 54 weitere Einsätze auf dem Fußballplatz hinter dem Scherpenberger. Die Schiedsrichterei, so sagt der 27-Jährige, helfe ihm, sich zu integrieren und die neue Sprache zu lernen. Tarbuk, der für den VfB Homberg pfeift, fühlt sich gut aufgenommen in der Familie der Unparteiischen im Kreis Moers. Wenn er Fragen hat, könne er sich immer bei den Kollegen melden. Jan Peter Weßels, der Spiele bis in die Regionalliga leitet, wohnt in der Nachbarschaft. „Bosko hat von Beginn an keine Verständigungsprobleme auf dem Platz. Da hat man schnell gemerkt, dass er in seiner alten Heimat schon viel Erfahrungen gesammelt hat“, sagt Jakob Klos, der Obmann der Moerser Kreis-Schiris.

Duelle mit WM-Helden

Tarbuks alte Heimat ist die serbische Kleinstadt Zajecar. Kurz nach seiner Geburt zog seine Familie vom kroatischen Glina aus dorthin. Tarbuk spielte in der Jugend sehr gut Fußball. Er wollte Profi werden. Mit seinem Klub Timok Zajecar trat er auch gegen Mannschaften der großen Vereine aus Belgrad an. „Gegen viele der Jungs, die in Katar zum WM-Kader der serbischen Nationalmannschaft gehörten, habe ich gespielt.“ Doch aus der Profi-Karriere wurde nichts. Tarbuk war zu verletzungsanfällig. Da er dem Fußball verbunden bleiben wollte, probierte er sich als Schiedsrichter aus. Und das war genau sein Ding.

Er schaffte es bis in die 3. Liga, der höchsten Amateurklasse Serbiens. Der Unparteiische durfte an ausgewählten Lehrgängen teilnehmen, auf denen er FIFA-Schiedsrichter Milorad Mazic kennenlernte. Der heute 49-Jährige war bei der Weltmeisterschaft 2014 und Europameisterschaft 2016 im Einsatz. „Von ihm habe ich viel lernen können“, sagt Tarbuk, bei dem abseits des Fußballplatzes die Unzufriedenheit zunahm. Er engagierte sich zwar als Lehrwart von Jung-Schiris und hatte einen Job im Versicherungswesen, doch fehlte ihm in dem Binnenstaat, der weder der EU oder Nato angehört, die Perspektive. Die Arbeitslosenquote liegt bei um die zehn Prozent. In vielen Berufszweigen sind die Löhne sehr gering.