Bosacki bleibt: Wolfenbüttel plant nach dem Abstieg in die Landesliga

Bosacki war vor der abgelaufenen Spielzeit aus der Niedersachsenliga-A-Jugend in den Herrenbereich aufgerückt. In seiner Premierensaison sammelte der 19-Jährige in acht Oberliga-Partien erste Erfahrungen auf höchstem Verbandsebene-Niveau. Besonders auf sich aufmerksam machte der ehemalige polnische U16-Nationalspieler allerdings in der zweiten Mannschaft, für die er in 17 Bezirksliga-Einsätzen beachtliche 18 Treffer erzielte. Egestorfs Scheitern besiegelt den Abstieg Inzwischen steht fest, dass der MTV Wolfenbüttel die Hoffnung auf den Klassenerhalt endgültig begraben muss. Die Blau-Weiß-Roten hätten nur dann in der Oberliga bleiben können, wenn Vizemeister Germania Egestorf/Langreder in der Aufstiegsrelegation einen der ersten beiden Plätze belegt und den Sprung in die Regionalliga geschafft hätte.

Doch nach den Niederlagen gegen den Eimsbütteler TV (1:4), den Blumenthaler SV (2:3) und zuletzt den SV Todesfelde (0:2) beendete Egestorf die Relegationsrunde auf dem letzten Platz. Damit ist der Abstieg des MTV Wolfenbüttel in die Landesliga endgültig besiegelt. Trainer Deniz Dogan zeigte sich nach der Entscheidung gefasst und richtet den Fokus bereits auf die Zukunft.