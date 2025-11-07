Borussias U23 würde zu einem Aufstieg „sicher nicht Nein“ sagen

Die U23 von Borussia hat einen Lauf: Durch die drei Siege in Folge und die drei Remis zuvor haben sich mittlerweile sechs Partien ohne Niederlage angesammelt. „Durch die erfolgreichen Spiele wächst das Selbstvertrauen. Die Siege zeigen die Entwicklung der Mannschaft, wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagt Interimstrainer Sascha Eickel, der seine Mannschaft nach der Beförderung von Eugen Polanski auf Kurs gehalten hat. Das 4:1 gegen die Reserve des VfL Bochum am Samstag war ein Ausrufezeichen, Spitzenreiter Schalke II ist nur vier Zähler entfernt.

In der engen und großen Spitzengruppe hat sich nach 14 Spieltagen bisher kein Team abgesetzt. Den Tabellenführer trennen nur sechs Punkte vom Tabellensechsten Rot-Weiß Oberhausen. Entsprechend wirkungsvoll war die Siegesserie der Borussia in den vergangenen Wochen.

„Es ist eng. Vor vier Wochen hatten wir eine Phase, in der wir nicht gewonnen haben und das Ziel eher war, den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte zu halten. Wir wollen bestmöglich performen, erfolgreich sein und das Optimale rausholen. Jeder Spieler möchte so lange wie möglich oben dabei sein, unabhängig von internen Vorgaben“, betont Eickel.

Anders als in den vergangenen Jahren gibt es in dieser Saison nicht den einen großen Namen, der dem Rest der Liga enteilt ist – in den vergangenen vier Jahren marschierten Rot-Weiss Essen, Preußen Münster, Alemannia Aachen und der MSV Duisburg in die 3. Liga. „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Diese Ausgeglichenheit macht es nicht einfacher. Du hast zwar gegen jeden Gegner die Möglichkeit, zu gewinnen, kannst aber gegen keinen davon ausgehen, dass es ohne das entsprechende Zutun funktioniert“, sagt Eickel.

So ist die Frage nach den Aufstiegsaspiranten in dieser Runde keine einfache. Hinter der U23 des FC Schalke (30 Punkte) folgen Fortuna Köln (29 Punkte) und der FC Gütersloh (27 Punkte). Hinter Borussias Reserve (26 Punkte) lauern die Sportfreunde Siegen und Rot-Weiß Oberhausen (jeweils 24 Punkte).

Mannschaftsgefüge soll sich im Aufstiegsfall nicht wesentlich verändern

„Man kann schon erkennen, dass es eine gewisse Konstanz braucht. Diese Konstanz bringt beispielsweise Fortuna Köln mit, die von der Art und Weise des Spiels und der Zusammenstellung der Mannschaft zu den Favoriten gehören“, sagt Eickel, der Oberhausen, Gütersloh und Schalke ebenfalls zum Kreis der Aufstiegskandidaten zählt – genau wie die U23 von Borussia Dortmund, die vor der Saison aus der 3. Liga abgestiegen ist und aktuell bei 22 Zählern steht.

Es ist durchaus möglich, dass im kommenden Sommer eine Tür aufgeht, die durch die großen Traditionsschiffe in den vergangenen Jahren erschlossen war. Ergibt sich diese Möglichkeit, „würde man mit Sicherheit nicht Nein sagen“, wie Eickel erklärt. Allerdings: „Es ist wichtig, dass es weiterhin die Plattform der eigenen Talente ist. Man darf dann nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden, sodass die eigenen Talente keine Rolle mehr spielen. Uns ist es wichtig, den Spielern in der Ausbildung die bestmögliche Plattform zu bieten.“

Nach der erfolgreichen Englandreise – am zweiten Spieltag des Premier League International Cups bezwang Borussia die Reserve von Leicester City mit 3:2 – geht es in der Liga am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Bocholt weiter. Tyler Meiser und Nico Vidic kehren dabei nach ihren Sperren wieder in den Kader zurück.