Borussias U23 will ihren Offensivfluch brechen

Während die U23 von Borussia Mönchengladbach in der Hinrunde – gerade offensiv – häufig für Spektakel stand, ist seit einigen Wochen eine auffällige Ruhe eingekehrt. In den vergangenen fünf Spielen blieb der Verfolger von Tabellenführer MSV Duisburg viermal ohne Gegentor, erzielte auf der anderen Seite aber auch nur drei eigene Treffer.

Das 0:0 gegen die Reserve des FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende passte da genau ins Bild. „Für eine U23 finde ich es sehr positiv, so oft zu Null zu spielen. Gerade wenn du es brauchst, um Spiele gewinnen zu können, aufgrund von Platzbedingungen oder Personal. Wir können darauf auf jeden Fall aufbauen“, resümiert Trainer Eugen Polanski, dessen Team mit dem 6:4-Erfolg über Eintracht Hohkeppel Ende Januar noch ein komplettes Kontrastprogramm auf den Platz gebracht hatte.

Die wenigen Tore der Mannschaft ändern auch etwas an der Torquote ihres bisherigen Toptorjägers: Noah Pesch hat in den vergangenen drei Spielen nicht mehr getroffen. Daran, dass seine Ausbeute mit 17 Toren und sieben Vorlagen – der gesamte Kader steht bei 45 Treffern – immer noch überragend ist, ändert das natürlich nichts. Zumal Pesch seit seiner Beförderung zu den Profis nicht mehr täglich mit der U23 auf dem Platz steht.

Pesch kann noch den nächsten Schritt machen

„Das Gesamtkonstrukt ist zurzeit sehr abhängig von Noah, ohne dass wir es so abhängig haben wollen. Wenn du so eine Quote hast, suchen dich die Spieler automatisch. Man merkt, dass Noah anders verteidigt wird in der Regionalliga und dass sein Körper auch auf die höhere Intensität bei den Profis reagiert“, erklärt Polanski.

Trotzdem sieht der Gladbacher Cheftrainer eine Entwicklung beim 19-Jährigen, der noch auf sein erstes Bundesligaspiel wartet: „Diese Phase ist ganz normal, die wollen wir auch haben, um Spieler zu entwickeln. Man merkt ihm an, dass er körperlich draufgepackt hat – wir hatten gegen Schalke nicht das Gefühl, ihn in der 70. runternehmen zu müssen. Dementsprechend sind wir zufrieden.“

Den kleinen Offensivfluch zu brechen, dürfte für die U23 am kommenden Samstag (14 Uhr) nicht zwingend zum Selbstläufer werden. Mit dem SV Rödinghausen wartet nicht nur ein Dauergast im oberen Drittel der Regionalliga, sondern auch die zweitbeste Defensive der Liga.

„Seit ich U23-Trainer bin, weiß ich: Wenn du nach Rödinghausen fährst, ist das ein Brett. Ich habe als Trainer noch nie gesehen, dass sie keinen guten Fußball spielen“, betont Eugen Polanski, der mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Remis immerhin eine ausgeglichene Bilanz gegen den kommenden Gegner hat.

Für die Langzeitverletzten Simon Walde und Ibrahim Digberekou kommt das Spiel am Samstag noch zu früh, außerdem wird Innenverteidiger Jonathan Foss gelbgesperrt fehlen.