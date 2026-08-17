Borussias U23 verliert trotz Töpken-Doppelpack

„Dass wir mit unserer jungen Truppe gegen so eine Seniorenmannschaft mal verlieren, ist normal. Was mich aber ärgert, ist, dass wir unser Spiel mit dem Ball nicht so auf den Platz bekommen haben, wie wir das wollten. Und das, obwohl die Bocholter uns die Möglichkeit dazu gegeben haben“, analysierte Enache, der zugab, seine Mannschaft habe „Lehrgeld bezahlt“.

Doppel-Torschütze seiner Mannschaft war der vor der Saison vom MSV Duisburg gekommene Thilo Töpken, der nun schon drei Treffer auf dem Konto hat, hinzu kommt eine Vorlage. Töpken machte im 4-3-3-System Enaches seinen Job als Stoßstürmer gut.

„Haben zu viele Standards zugelassen“

Was Enache ärgerte, war vor allem die Phase nach der Führung. „Wir haben da zu viele Standards zugelassen. Es war nur noch eine Frage der Zeit, dass bei einer solchen Situation auch mal einer ins Tor geht", kritisierte er. Dann war es Bocholts rechter Außenverteidiger Tim Krohn, der das Spiel drehte. Er schaffte ebenfalls einen Doppelpack, dies binnen zwei Minuten. Beim zweiten Tor nutzte er einen Fehler im Gladbacher Aufbauspiel.

„Diese Fehler dürfen passieren, denn ich fordere ja auch Mut im Spielaufbau, auch wenn es natürlich bitter war, weil wir solche Situationen im Vorhinein besprochen hatten", sagte Enache. Nach ihrem Anschlusstor waren die Borussen wieder besser im Spiel, kamen aber nicht mehr zu wirklich guten Gelegenheiten. In der 69. Minute verpasste Taavi Koukkumäki eine Flanke von Josiah Uwakhonye knapp mit dem Kopf. Und nach 76 Minuten köpfte Elias Vali Fard nach einem Freistoß von Nico Vidic über das Tor.