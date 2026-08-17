Borussias U23 verliert trotz Töpken-Doppelpack

Mihai Enache mag sich vorgekommen sein wie in der Twilight Zone. Denn es war eine frappierende Duplizität der Ereignisse zwischen zwei Fußballspielen, die er als Trainer von Borussia Mönchengladbach erlebte.
Auf den Tag genau ein halbes Jahr lag zwischen beiden Spielen. Das erste ereignete sich am 15. Februar 2026 und passierte in der Hauptrunde der U19-Nachwuchsliga. Seine Borussia führte 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern, der dann ausglich und 3:1 in Führung ging, bevor Enaches Team auf 2:3 herankam. Und nun war da dieser Vergleich mit einem anderen traditionsreichen 1. Fußball-Club, indes nicht wieder mit dem aus der Pfalz, sondern mit dem aus Bocholt.
Wieder führte seine Mannschaft, die nun die U23 der Gladbacher ist, 1:0 und wieder glich der Gegner aus und schoss zwei weitere Tore, bevor Gladbach zum 2:3 kam. Wieder war das der Endstand, Enaches erste Niederlage seit dem 2:3 gegen Lautern.
„Dass wir mit unserer jungen Truppe gegen so eine Seniorenmannschaft mal verlieren, ist normal. Was mich aber ärgert, ist, dass wir unser Spiel mit dem Ball nicht so auf den Platz bekommen haben, wie wir das wollten. Und das, obwohl die Bocholter uns die Möglichkeit dazu gegeben haben“, analysierte Enache, der zugab, seine Mannschaft habe „Lehrgeld bezahlt“.
Doppel-Torschütze seiner Mannschaft war der vor der Saison vom MSV Duisburg gekommene Thilo Töpken, der nun schon drei Treffer auf dem Konto hat, hinzu kommt eine Vorlage. Töpken machte im 4-3-3-System Enaches seinen Job als Stoßstürmer gut.
Was Enache ärgerte, war vor allem die Phase nach der Führung. „Wir haben da zu viele Standards zugelassen. Es war nur noch eine Frage der Zeit, dass bei einer solchen Situation auch mal einer ins Tor geht", kritisierte er. Dann war es Bocholts rechter Außenverteidiger Tim Krohn, der das Spiel drehte. Er schaffte ebenfalls einen Doppelpack, dies binnen zwei Minuten. Beim zweiten Tor nutzte er einen Fehler im Gladbacher Aufbauspiel.
„Diese Fehler dürfen passieren, denn ich fordere ja auch Mut im Spielaufbau, auch wenn es natürlich bitter war, weil wir solche Situationen im Vorhinein besprochen hatten", sagte Enache. Nach ihrem Anschlusstor waren die Borussen wieder besser im Spiel, kamen aber nicht mehr zu wirklich guten Gelegenheiten. In der 69. Minute verpasste Taavi Koukkumäki eine Flanke von Josiah Uwakhonye knapp mit dem Kopf. Und nach 76 Minuten köpfte Elias Vali Fard nach einem Freistoß von Nico Vidic über das Tor.
So gab es die erste Saisonniederlage, die den Verlust der Tabellenführung zur Folge hat. Es geht für die U23 weiter am Freitag (19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Siegen. Dort hofft Enache auf die richtige Reaktion auf sein Déjà-vu-Erlebnis.