Borussias U23 verliert Regionalliga-Derby trotz Sarco-Einsatz

Alejo Sarco hat bislang nicht viel Werbung in eigener Sache machen können. Der Leihspieler von Bayer Leverkusen, Mitte Januar für ein halbes Jahr verpflichtet, kommt bei Borussia Mönchengladbachs Profis bislang nur auf zwei Einsätze mit insgesamt 47 Spielminuten. Zuletzt fehlte der Stürmer zweimal wegen eines Kapselrisses, danach saß er zweimal ohne Einsatz auf der Bank – auch am Freitagabend beim 1:4 beim FC Bayern München.
Rund 18 Stunden später kam der 20-Jährige dann doch noch zu wichtiger Spielpraxis: Erstmals unterstützte der Argentinier die Gladbacher U23, die im Grenzlandstadion die Zweitvertretung des 1. FC Köln empfing. Auch Winter-Zugang Jakob Zickler gab sein Startelf-Debüt, während Iaia Manco Danfa in der DFB-Nachwuchsliga für die U19 beim 1:1 gegen Hannover 96 auflief. Die veränderte Offensive hatte aber keinen positiven Effekt: Borussia verlor das kleine Derby 0:2 (0:1).
In einer chancenarmen ersten Halbzeit hatte Oliver Kirchs Mannschaft zwar zunächst leichte Feldvorteile, gefährliche Strafraumaktionen blieben jedoch aus. Den ersten nennenswerten Abschluss verbuchten die Gäste für sich, als Mikail Özkan antrat und aus der Distanz abzog, der Ball allerdings knapp über das Tor flog (21.).
Wenige Minuten später führte Köln plötzlich, als Nilas Yacobi frei vor Torwart Tiago Pereira Cardoso auftauchte und den Ball ins Tor lupfte. Die Borussen vermuteten eine Abseitsstellung, das Schiedsrichtergespann erkannte den Treffer aber an. Gladbachs Offensivbemühungen blieben derweil zäh. Sarco versuchte es mal aus der Distanz und zwang FC-Keeper Mikolaj Marutzki zumindest zu einer Parade.
Gefährlich wurde es erst kurz vor der Pause, als Yannick Michaelis halbrechts im Strafraum freigespielt wurde, der Angreifer aber nur an das Außennetz schoss. Wie man es aus ziemlich ähnlicher Position besser macht, zeigte nach dem Wiederanpfiff Bernie Lennemann, der ins lange Eck traf und somit auf 0:2 stellte (48.).
Für die Borussen war das ein herber Nackenschlag, auch wenn sie sich weiter bemühten, ihnen es aber an Durchschlagskraft fehlte. Das änderte sich auch nicht wesentlich, nachdem Kirch dreifach gewechselt hatte – unter anderem für Sarco war nach einer knappen Stunde Schluss. Josiah Uwakhonye versuchte es mit einem Chip auf das Tornetz, und sowohl Lion Schweers als auch Veit Stange setzten ihre Kopfbälle neben das Tor.
„Insgesamt waren wir im letzten Drittel heute viel zu ungefährlich. Uns hat die Überzeugung gefehlt, die Aktionen sauber zu Ende zu spielen und wirklich auf das Tor zu gehen“, sagte Kirch, der im Mittelfeld auf Fritz Fleck und Nico Vidic verzichten musste. Da habe die Kreativität und die Verbindung nach vorne gefehlt, „so war es heute schwer, sich klare Chancen zu erspielen.“ Gladbachs Druck nahm zwar in der Schlussphase zu, ein letzter Versuch Justin Adozis flog knapp über das Tor. Doch da war der Auswärtssieg für die Kölner schon nicht mehr in Gefahr.
Auf eigenem Platz will es für die Borussen in der laufenden Saison nicht so recht klappen, während Kirchs Team auswärts das erfolgreichste in der Regionalliga West ist. Da mag es eine gute Nachricht sein, dass der Tabellensechste am Freitag (19.30 Uhr) bei Kellerkind SC Wiedenbrück antreten muss.
