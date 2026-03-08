Borussias U23 verliert Regionalliga-Derby trotz Sarco-Einsatz

„Insgesamt waren wir im letzten Drittel heute viel zu ungefährlich. Uns hat die Überzeugung gefehlt, die Aktionen sauber zu Ende zu spielen und wirklich auf das Tor zu gehen“, sagte Kirch, der im Mittelfeld auf Fritz Fleck und Nico Vidic verzichten musste. Da habe die Kreativität und die Verbindung nach vorne gefehlt, „so war es heute schwer, sich klare Chancen zu erspielen.“ Gladbachs Druck nahm zwar in der Schlussphase zu, ein letzter Versuch Justin Adozis flog knapp über das Tor. Doch da war der Auswärtssieg für die Kölner schon nicht mehr in Gefahr.