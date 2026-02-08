Borussias U23 verliert auch gegen Schlusslicht Velbert

Borussia Mönchengladbachs U23 ging unter ihrem neuen Trainer Oliver Kirch mit fünf Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze ins neue Jahr. Nach drei Spielen sind daraus 14 geworden – weil vorne Fortuna Köln in Richtung Aufstieg marschiert und Borussia selbst alle Partien verloren hat. War das beim 1:2 gegen den Bonner SC und beim 1:2 gegen Fortuna Köln noch unglücklich bis erklärbar, gab es am Samstag gegen Schlusslicht SSVg Velbert eine herbe Enttäuschung.
In der 87. Minute stand Calvin Mockschan bei einer Flanke völlig frei am zweiten Pfosten und köpfte ein zum Siegtreffer für den Letzten, der die Rote Laterne dadurch erst einmal abgab. „Es war ein wildes und schwieriges Spiel, weil wir nach der Anfangsphase die Kontrolle verloren haben. Wenn du nicht deine hundertprozentigen Chancen nutzt, musst du zumindest zu Null spielen“, sagte Gladbachs Trainer Kirch.
Allzu zwingend wurde seine Mannschaft im Verlauf der 90 Minuten ohnehin nicht. Josiah Uwakhonye, einer der Gewinner der ersten Wochen unter Kirch, konnte zu Beginn mal sein Tempo ausspielen, bekam aber nicht genügend Druck hinter den Ball. Andere Versuche gerieten dann zu überhastet, zu ungenau oder beides auf einmal.
„Unterm Strich muss man sagen, dass es von allem zu wenig war und die Leistung nicht unserem Anspruch gerecht wurde. Darüber werden wir sprechen und in der kommenden Woche für eine Reaktion sorgen“, sagte Kirch. Am Samstag geht es nach Rödinghausen, dann stehen drei Duelle mit anderen Zweitvertretungen an: gegen Dortmund, auf Schalke und gegen Köln.
Ein positiver Aspekt des Spiels gegen Velbert war das Comeback von Simon Walde in der 82. Minute. Der Rechtsverteidiger, der 2022 unter Daniel Farke bei den Profis in der Vorbereitung auf sich aufmerksam machte, musste etliche Rückschläge verkraften, mittlerweile ist Walde 21 Jahre alt. Seit März 2024 hatte er lediglich einen Kurzeinsatz vorzuweisen.
Ein wenig wurde das Glück getrübt durch das Gegentor: Zwischen Walde und Winterzugang Jakob Zickler passte bei der Hereingabe die Abstimmung nicht. Nachvollziehbar angesichts der Konstellation, aber folgenschwer.
