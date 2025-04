Borussias U23 unterliegt dem MSV Duisburg vor Rekordkulisse

Für ein Auswärtsspiel beim MSV Duisburg muss die U23 von Borussia Mönchengladbach normalerweise rund 40 km weit fahren. Am Freitagabend wurde der Mannschaft diese Reise jedoch erspart, weil die Anhänger des MSV den Borussia-Park fluteten und einen Zuschauerrekord für Gladbachs U23 in der Regionalliga aufstellten – wenn auch in einem gefühlten Auswärtsspiel.

Das trübte die Stimmung bei den mitgereisten Duisburgern nicht, die ihre Mannschaft schon beim Warmmachen lautstark anfeuerten und die Südkurve im Borussia-Park in Blau und Weiß hüllten. Zu ihrer Freude wurde kurz vor Anpfiff die Vereinshymne des MSV gespielt – der Borussia-Park verwandelte sich in ein „Zebra-Gehege“.

Schließlich besiegelte der MSV in Gladbach mit einem 1:0 die Rückkehr in die 3. Liga. Die Gästefans hatten ihr Kontingent von 16.000 Karten voll ausgeschöpft und den Regionalliga-Auswärts-Rekord von 1860 München übertroffen. Insgesamt waren 20.893 Zuschauer vor Ort. Wegen des großen Andrangs musste die Partie sogar eine Viertelstunde später angepfiffen werden, da nicht alle Fans rechtzeitig das Stadion erreichten.

Wie in den vergangenen elf Spielen, aus denen Duisburg acht Siege und drei Unentschieden geholt hatte, dominierten die Gäste auch das Geschehen am Freitagabend. Borussia hingegen hatte nur eines der vergangenen sieben Spiele gewonnen, zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage in Wuppertal. Dementsprechend änderte Trainer Eugen Polanski seine Startelf zweimal: Für Jonathan Foss kam Julian Korb in die Partie, Winsley Boteli wurde durch Noah Pesch ersetzt, der inzwischen fester Bestandteil des Profikaders ist. Am Ende blieben die Wechsel wirkungslos. Vom Anpfiff weg kontrollierte der MSV das Spiel.

Das Tor des Tages gelang Innenverteidiger Tobias Fleckstein, der nach einer Ecke per Kopf traf, bereits in der sechsten Minute. Die Gäste verpassten das zweite Tor nach der nächsten Ecke wenig später nur knapp. Auch danach hatte der MSV mehr vom Spiel, schaltete jedoch einen Gang zurück und kam erst in der 40. Minute per Distanzschuss von Jakob Bookjans zur nächsten guten Torchance.