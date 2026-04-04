Borussias U23 und Trainer Kirch hatten eine besondere Länderspielpause

Auch für die U23 von Borussia Mönchengladbach war am vergangenen Wochenende die erste Länderspielpause des Jahres angesagt. Trainer Oliver Kirch nutzte die freie Zeit für einen speziellen Ausflug, den er bei Instagram mit den Worten „Anfield with friends“ untertitelte.
Kirch war Teil der Legendenmannschaft von Borussia Dortmund, die am Samstag im ausverkauften Anfield Stadium gegen selbige des FC Liverpool antrat. „Es ist eine schöne Wertschätzung und es ist immer wie ein Klassentreffen. Wenn es in den Terminplan passt, dann freue ich mich, dass ich es mitnehmen kann“, sagt Kirch, der von 2012 bis 2015 insgesamt 30-mal für den BVB aufgelaufen ist.
Während sich der 43-Jährige vor mehr als 61.000 Fans mit Steven Gerrard und Co. maß, durften einige seiner U23-Spieler zwei Tage zuvor immerhin vor rund 5600 Zuschauern ran. Eugen Polanski beorderte für das Testspiel beim VfL Osnabrück am vergangenen Donnerstag gleich acht Spieler aus der zweiten Mannschaft in den Kader der Profimannschaft. Im Laufe der zweiten Halbzeit standen Torwart Florian Dimmer, Veit Stange, Tyler Meiser, Yassir Atty, Simon Walde, Kemal Cirpan, Yannick Michaelis und Justin Adozi allesamt gemeinsam auf dem Platz. Stange übernahm zu diesem Zeitpunkt die Kapitänsbinde und traf spät zum 2:2.
„Ich glaube, es war für die Jungs eine sehr coole Erfahrung“, betont Kirch. Gleich zu Beginn der Trainingswoche setzte er ein Zeichen: „Ich habe den Moment genutzt, um den Switch zum Alltag zu finden. Die Ansprache war unmissverständlich. Es gab keinen Grund, irgendeinen anzuzählen. Aber bevor es dazu führt, dass man sich über einen schlechten Platz oder eine weite Anfahrt beschwert, ist es wichtig, diese Gedanken gar nicht erst aufkommen zu lassen.“
Für die Akteure der U23 und der U19 sind die Testspiele eine gute Bühne, sich in Abwesenheit der Nationalspieler zu präsentieren. Auch am Mittwoch trainierte wieder eine ganze Achse der Reserve im Bundesligakader mit. Die Verzahnung zwischen den Mannschaften ist angesichts der vielen Überschneidungen eng.
„Wir haben nach Trainingseinheiten oder Spielen immer ein Telefonat – auch, wenn Spieler von den Profis bei uns aushelfen. Das führe ich mit Eugen direkt, mit Guido Streichsbier oder mit Tony Jantschke – also über den kurzen Weg. So haben wir immer das gemeinsame Bild, wie die Jungs sich geschlagen haben“, erklärt Kirch.
Nach der ereignisreichen Länderspielpause für viele der Beteiligten wartet nun wieder der Alltag in der Regionalliga West. Am Samstag (14 Uhr) ist Borussia bei den Sportfreunden Siegen zu Gast, die mit 43 Punkten als Aufsteiger bislang eine gute Runde spielen. Borussias U23 steht mit einem Spiel mehr bei 44 Zählern, hatte sich vor der Länderspielpause in ein Formhoch gearbeitet.
„Siegen ist eine total abgezockte Mannschaft, die sehr gut zusammengestellt ist. In den letzten Wochen haben sie gezeigt, dass sie auch hinten raus die Möglichkeit haben, den Lucky Punch zu landen“, sagt Kirch, der in Siegen weiterhin auf Fritz Fleck, Nico Vidic und Yannik Dasbach verzichten muss.