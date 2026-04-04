Borussias U23 und Trainer Kirch hatten eine besondere Länderspielpause

„Ich glaube, es war für die Jungs eine sehr coole Erfahrung“, betont Kirch. Gleich zu Beginn der Trainingswoche setzte er ein Zeichen: „Ich habe den Moment genutzt, um den Switch zum Alltag zu finden. Die Ansprache war unmissverständlich. Es gab keinen Grund, irgendeinen anzuzählen. Aber bevor es dazu führt, dass man sich über einen schlechten Platz oder eine weite Anfahrt beschwert, ist es wichtig, diese Gedanken gar nicht erst aufkommen zu lassen.“

Für die Akteure der U23 und der U19 sind die Testspiele eine gute Bühne, sich in Abwesenheit der Nationalspieler zu präsentieren. Auch am Mittwoch trainierte wieder eine ganze Achse der Reserve im Bundesligakader mit. Die Verzahnung zwischen den Mannschaften ist angesichts der vielen Überschneidungen eng.

„Wir haben nach Trainingseinheiten oder Spielen immer ein Telefonat – auch, wenn Spieler von den Profis bei uns aushelfen. Das führe ich mit Eugen direkt, mit Guido Streichsbier oder mit Tony Jantschke – also über den kurzen Weg. So haben wir immer das gemeinsame Bild, wie die Jungs sich geschlagen haben“, erklärt Kirch. Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen SF Siegen Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 2 2 Abpfiff

Nach der ereignisreichen Länderspielpause für viele der Beteiligten wartet nun wieder der Alltag in der Regionalliga West. Am Samstag (14 Uhr) ist Borussia bei den Sportfreunden Siegen zu Gast, die mit 43 Punkten als Aufsteiger bislang eine gute Runde spielen. Borussias U23 steht mit einem Spiel mehr bei 44 Zählern, hatte sich vor der Länderspielpause in ein Formhoch gearbeitet.