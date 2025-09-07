Borussias U23-Überflieger und der weite Weg nach oben

Für Urbich ist es eine tolle Gelegenheit, sich nach so kurzer Zeit in Gladbach – er kam im Sommer von den Kickers Offenbach – bei Gerardo Seoane zeigen zu können. Urbich trainierte bereits in der Woche vor dem Spiel gegen Hamburg mit den Profis. Und hätte etwas früher festgestanden, dass Haris Tabakovic mit einem Magen-Darm-Infekt ausfallen würde in Stuttgart, hätte die Zeit wohl noch ausgereicht, um Urbich nachreisen zu lassen – dann hätte der 21-Jährige in der Schlussphase beim Stand von 0:1 sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob er seinem großen Traum näherkommt. Dass der Sprung zu den Profis nicht einfach ist, auch wenn die Torquote in der Regionalliga bemerkenswert ist, haben die vergangenen Jahre gezeigt. Allerdings gibt es einige Unterschiede zwischen Urbich und seinen Vorgängern in Gladbach, Telalovic und Pesch.

So war Telalovic bereits 22 Jahre alt und hatte seine ersten Jahre im Seniorenbereich in der Verbandsliga und Regionalliga hinter sich, als er im Januar 2022 vom FV Illertissen zu Borussia kam. Nach einer starken Hinrunde 2022/23 (zehn Tore) stieg er in den Trainingskader der Profis auf. Drei Bundesliga-Einsätze sammelte Telalovic unter Trainer Daniel Farke, den Durchbruch schaffte er nicht. Erst über den Umweg der zweiten englischen Liga fasste er im Profibereich Fuß, mit einem starken Jahr bei Aufsteiger Ulm machte er den 1. FC Nürnberg auf sich aufmerksam.

Noah Pesch muss sich nun in der Zweiten Liga beweisen

Telalovic ist dort angekommen, wo sich Pesch nun beweisen will. Der Senkrechtstarter der vergangenen Regionalligasaison ist an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg ausgeliehen – nach einigen Spielen auf der Bank kam der 20-Jährige jüngst erstmals in der Liga zum Einsatz und traf gleich beim wilden 4:5 gegen Fürth.

Pesch war die große Überraschung 2024/25, in seinem ersten Seniorenjahr schlug er sofort ein, 17 Tore standen für ihn nach 20 Spielen zu Buche, am Ende waren es 20 Treffer. Im März durfte er beim 1:3 gegen Mainz in der Bundesliga debütieren. Doch Pesch ist anders als Telalovic und Urbich kein Stoßstürmer, sondern ein umtriebiger Angreifer, der vom Flügel in die Mitte zieht.