Borussias U23-Trainer Eickel erklärt den Adozi-Aufschwung

Der kleine Knoten der Gladbacher U23 ist spätestens nach dem 2:1-Erfolg über den Wuppertaler SV geplatzt. Es war der zweite Sieg in Folge, nachdem es zuvor drei Remis in Serie gegeben hatte. „Die Liga ist so ausgeglichen, dass du gegen gute Mannschaften nicht immer als Sieger vom Platz gehst. In den letzten zwei Spielen haben wir aber verdient gewonnen“, sagte Interimstrainer Sascha Eickel.

Bei beiden Erfolgen hatte Angreifer Justin Adozi seine Finger – oder besser gesagt: seinen Fuß und seinen Kopf – im Spiel. Der 19-Jährige hatte gegen die Sportfreunde Lotte in der Nachspielzeit per Seitfallzieher zum 1:0 getroffen, gegen Wuppertal kam Adozi in der 71. Minute für Charles Herrmann ins Spiel und köpfte acht Minuten später zum 2:1 ein. Es waren die Saisontore eins und zwei für den Stürmer, der vor der Saison von der U19 der Sportfreunde Siegen nach Mönchengladbach kam.

Der junge Offensivmann hat schon jetzt „viele Eigenschaften, die einen guten Stoßstürmer ausmachen“, soTrainer Eickel: „Er ist körperlich extrem robust, kann den Ball gut festmachen, hat einen unglaublich guten linken Fuß.“ Trotzdem musste sich Adozi zunächst an das Tempo und die Intensität der Regionalliga gewöhnen.

„Natürlich ist es für einen Stürmer mit weniger Spielzeit extrem wichtig, dann nach Einwechslung so da zu sein und mit seinen Toren zweimal der Gamechanger zu sein. Das gibt dem Spieler Selbstvertrauen, das spürt man auch im Training“, sagte Eickel. Zu Beginn der Saison stand Adozi zweimal in der Startelf, danach kam er im Schatten von Toptorjäger Jan Urbich vor allem von der Bank zum Einsatz.

„Er muss natürlich adaptieren, das ist ein ganz normaler Prozess. Zum Beispiel, dass er in den kleinen Räumen nicht mehr ganz so viel Zeit hat. Er ist immer ein positiver Typ, ist gut für die Gruppe, weil er einfach ein lustiger Vogel ist. Er hat einen großen Wert für das Team“, betonte Eickel.

Der 19-Jährige drängt in die Startelf. Die Plätze sind – trotz des Profi-Aufstiegs vom gesetzten Urbich – weiterhin umkämpft. Im System mit nur einer Spitze startete gegen Wuppertal Bundesliga-Leihgabe Grant-Leon Ranos, zuvor durfte auch der 17-jährige Josiah Uwakhonye schon von Beginn an ran. Adozi stand zuletzt am 9. August gegen Fortuna Köln in der Startformation, hat nun aber Argumente gesammelt, um bald sein Comeback zu feiern.

Am Samstagabend gegen Bochum

Heute, 18:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II VfL Bochum VfL Bochum II 18:00 live PUSH

„Natürlich ist er ein Kandidat für die Startelf – auch aufgrund seiner zwei Tore. Er hat bewiesen, dass er Schwung von der Bank bringt. Jetzt muss er daran arbeiten, dass er im körperlichen Bereich über 90 Minuten bestehen kann“, sagte Eickel.

Am Mittwoch startete ein Teil der U23 – zusammen mit Akteuren aus der U19 – in die neue Runde des Premier League International Cup. Bei der U21 von West Bromwich Albion gewann die Gladbacher Auswahl 3:2. In der Regionalliga West geht es am Samstag (18 Uhr) im Grenzlandstadion gegen die Reserve des VfL Bochum weiter.

Ganz unabhängig von einer möglichen Startelf-Rückkehr von Edeljoker Adozi muss Eickel gezwungenermaßen wieder Änderungen in der ersten Elf vornehmen. Tyler Meiser fehlt wegen einer Gelb-Roten Karte gesperrt, Nico Vidic sah gegen Wuppertal seine fünfte Gelbe Karte. Kapitän Michel Lieder steht dafür nach seiner Gelbsperre wieder bereit.