Borussias U23 startet mit Sieg in die Regionalliga-Spielzeit

Während die Profis von Borussia Mönchengladbach sich noch drei Wochen bis zum ersten Pflichtspiel gedulden müssen, hat die U23 am Samstag ihr Auftaktspiel gegen den SV Rödinghausen mit 2:0 (0:0) gewonnen. Artem Muradian und Justin Adozi erzielten in der zweiten Hälfte die Tore für die Borussen, die den Erfolg in der Kategorie „Arbeitssieg“ verbuchen dürfen.
Zunächst war es im Rheydter Grenzlandstadion ein Abtasten zwischen beiden Teams mit wenig Aktionen in den Strafräumen. Nach einem weiten Einwurf hatte Rödinghausen in der 19. Minute eine erste Gelegenheit per Kopf, doch der Ball flog am Gladbacher Tor vorbei.
Rödinghausens Mika Polat probierte es in der 39. Minute mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Es war die bis dahin größte Gelegenheit des Spiels und die Gladbacher hatten Glück, dass der Ball nur am Pfosten landete. Auf der Gegenseite kamen Jakob Zickler nach einer starken Balleroberung und Josiah Uwakhonye nach Vorlage von Linksverteidiger David Igboanugo vor der Halbzeit noch zu Abschlüssen, doch es ging torlos in die Kabinen.
„Taktisch konnten die Jungs im ersten Durchgang genau das umsetzen, was wir im Vorfeld einstudiert hatten. Nur im letzten Drittel hat uns zunächst etwas die Durchschlagskraft gefehlt“, kommentierte Trainer Mihai Enache die ersten 45 Minuten.
Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nur 26 Sekunden bis zur ersten Chance der Gäste. Torwart Maximilian Neutgens behielt nach einem langen Pass im Eins-gegen-Eins-Duell mit Fatlum Elezi die Nerven und lenkte den Ball ab. Auf der Gegenseite flog Thilo Töpken nach einer Flanke Igboanugos der Ball wenige Meter vor dem Tor vor die Füße. Der Angreifer, der gemeinsam mit Zickler und Uwakhonye den Dreiersturm bildete, wirkte davon überrascht, sodass er keinen gefährlichen Abschluss zustande brachte.
Schließlich war es Muradian, dessen Schuss aus rund 17 Metern noch abgefälscht wurde und unhaltbar zur 1:0-Führung ins Tor flog. Muradian war am Samstag nach Niko Horvat mit 18 Jahren der zweitjüngste Borusse in der Startelf. Der Ukrainer, eigentlich gelernter Linksverteidiger, lief gegen Rödinghausen bei seinem ersten Pflichtspiel im Seniorenbereich überhaupt als Rechtsverteidiger auf und machte seine Sache auch defensiv solide.
Taavi Koukkumäki hatte zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit die Chance, den Vorsprung auszubauen, scheiterte aber an Tim Paterok. Der Rödinghauser Keeper war danach entscheidend am zweiten Gladbacher Tor beteiligt, als er sich gegen Justin Adozi ins Dribbling wagte und den Ball verlor. Adozi hatte leichtes Spiel und schob den Ball in der Nachspielzeit zum 2:0 ins leere Tor. Es sollte nicht die letzte Aktion des Spiels bleiben: Bei einem Fallrückzieher von Rödinghausens Stürmer Luis Frieling rettete das Aluminium zum zweiten Mal für die Borussen.
Am kommenden Wochenende reisen die Gladbacher zum SC Paderborn II. Die Ostwestfalen holten am ersten Spieltag ebenfalls drei Punkte und besiegten den FC Schalke 04 mit 3:2.