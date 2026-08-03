Borussias U23 startet mit Sieg in die Regionalliga-Spielzeit

Taavi Koukkumäki hatte zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit die Chance, den Vorsprung auszubauen, scheiterte aber an Tim Paterok. Der Rödinghauser Keeper war danach entscheidend am zweiten Gladbacher Tor beteiligt, als er sich gegen Justin Adozi ins Dribbling wagte und den Ball verlor. Adozi hatte leichtes Spiel und schob den Ball in der Nachspielzeit zum 2:0 ins leere Tor. Es sollte nicht die letzte Aktion des Spiels bleiben: Bei einem Fallrückzieher von Rödinghausens Stürmer Luis Frieling rettete das Aluminium zum zweiten Mal für die Borussen.