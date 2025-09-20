Borussias U23 spielt unentschieden – Urbich-Serie reißt

Borussia Mönchengladbachs U23 hat ihre Englische Woche in der Regionalliga West ohne einen Sieg abgeschlossen. Nach zuvor zwei Niederlagen gegen Schalke II (2:4) und Köln II (1:2) gab es im Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück zumindest einen Punktgewinn, Sascha Eickel, der vorerst für den zu den Profis aufgerückten Eugen Polanski die Mannschaft übernommen hat, holte mit Gladbachs Zweitvertretung ein 1:1 (1:1).
Die Partie begann für die Borussen so, wie das Spiel unter der Woche bei der U21 des 1. FC Köln geendet war: mit einem Gegentor nach einer Ecke. Die Hereingabe konnte Borussias Abwehr zwar klären, doch flog der Ball in den Lauf von Wiedenbrücks Konstantin Gerhardt, der mit einem Volleyschuss zur frühen Gästeführung traf (2. Minute).
Der Torschütze ist vielen Gladbacher Spielern bestens bekannt, ist Gerhardt doch bis zum Ende der Junioren-Zeit in der U19 in Borussias Akademie ausgebildet worden und war daher bis vor gut einem Jahr Teamkollege. Lange durfte sich Wiedenbrück allerdings nicht über die Führung freuen.
Die Borussia fand schnell die passende Antwort – ebenfalls nach einer Ecke. Lion Schweers war es, der so wuchtig in die Hereingabe von der rechten Seite hineinging, dass er letztlich gemeinsam mit dem Ball im Netz landete. Dass indes in der 12. Minute bereits das spätere Endergebnis auf der Anzeigetafel stehen dürfte, war nicht abzusehen.
Denn die Gladbacher hatten gute Chancen, zunächst scheiterte Yannick Michaelis an Gästekeeper Marcel Hölscher (18.), dann traf Kilian Sauck nur den Pfosten, als er allein vor dem Tor auftauchte (19.). Und auch Toptorjäger Jan Urbich vergab aus kurzer Distanz (23.). „Das Spiel ging für uns sehr unglücklich los. Trotzdem haben wir uns davon nicht beirren lassen, sind schnell zum Ausgleich gekommen und haben danach das Spiel weitgehend bestimmt“, sagte Eickel.
Nach der Pause erwischte wieder Wiedenbrück den besseren Start und hätte erneut in Führung gehen können, in der Folge ergaben sich jedoch wieder einige Gelegenheiten für die Borussen, denen aber der Siegtreffer nicht gelingen wollte. Die besten Chancen vergaben Schweers und Michalis. Derweil blieb Urbich erstmals seit dem ersten Spieltag, an dem es ebenfalls daheim gegen Fortuna Düsseldorf II ein 1:1 gegeben hatte, ohne eigenen Torerfolg – dazwischen hatte der Neuzugang von den Offenbacher Kickers in sieben Spielen elfmal getroffen.