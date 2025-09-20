Borussias U23 spielt unentschieden – Urbich-Serie reißt

Nach der Pause erwischte wieder Wiedenbrück den besseren Start und hätte erneut in Führung gehen können, in der Folge ergaben sich jedoch wieder einige Gelegenheiten für die Borussen, denen aber der Siegtreffer nicht gelingen wollte. Die besten Chancen vergaben Schweers und Michalis. Derweil blieb Urbich erstmals seit dem ersten Spieltag, an dem es ebenfalls daheim gegen Fortuna Düsseldorf II ein 1:1 gegeben hatte, ohne eigenen Torerfolg – dazwischen hatte der Neuzugang von den Offenbacher Kickers in sieben Spielen elfmal getroffen.