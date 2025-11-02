Borussias U23 setzt sich in der Spitzengruppe der Regionalliga fest

Dank eines 4:1-Sieges gegen den VfL Bochum II gehört die U23 von Borussia Mönchengladbach nach 14 Spieltagen zu den Top-Teams der Regionalliga West. Mit 26 Punkten steht Interimstrainer Sascha Eickel mit seinem Team auf Rang vier, Spitzenreiter ist die Zweitvertretung des FC Schalke 04 mit 30 Punkten.
Im Rheydter Grenzlandstadion bestätigten die Borussen am Samstagabend ihre ansteigende Form und blieben zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen. „Wir sind hochzufrieden, den dritten Sieg in Folge eingefahren zu haben“, sagte Eickel. „Wer das Spiel gesehen hat, weiß aber auch, dass es sich deutlicher liest, als es war. Bochum hat uns gefordert, aber wir waren kaltschnäuziger.“
Tatsächlich hatten die Gäste die Möglichkeit, früh in Führung zu gehen. Gladbachs Torwart Tiago Pereira Cardoso verhinderte mit einem Fußreflex in der siebten Minute den Rückstand. Sieben Minuten später bekam Borussia nach einem Foul an Yannick Michaelis einen Strafstoß zugesprochen. Grant-Leon Ranos, der in der Vorwoche beim 2:1-Sieg gegen den Wuppertaler SV sein erstes U23-Spiel überhaupt in dieser Saison machte, verwandelte mit einem Flachschuss in die linke Ecke souverän.
Kurz vor der Pause gelang Bochum der Ausgleich. Pereira Cardoso verschätzte sich bei einer Flanke, Jonathan Akaegbobi kam mit dem Kopf vor dem Gladbacher Torwart an den Ball und erzielte in der 39. Minute das 1:1.
Gleich im Gegenzug gelang Lion Schweers mit einem Schuss aus 18 Metern die erneute Führung, gerade einmal 15 Sekunden nach dem eigenen Anstoß. Die erste Hälfte war damit noch nicht vorbei, Yannik Dasbach klärte vor dem Pausenpfiff auf der Linie und verhinderte den erneuten Ausgleich.
Kilian Sauck gehörte in der 57. Minute die nächste Chance der Borussen, sein Schuss flog jedoch über das Tor. Fritz Fleck zielte wenig später genauer, auf Vorlage von Ranos schlenzte er den Ball ins obere Eck zum 3:1. Daraufhin setzten die Bochumer Gladbach arg unter Druck und hätten sich ein zweites Tor durchaus verdient gehabt, in der 88. Minute rettete Schweers wie zuvor Dasbach als letzter Mann auf der Torlinie.
In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte die Profi-Leihgabe Ranos schließlich für die Entscheidung: Bei seinem Solo-Lauf ab der Mittellinie wurde der 22-Jährige nicht entscheidend attackiert, sein trockener Abschluss markierte den 4:1-Endstand. Am kommenden Wochenende geht es für Borussias U23 zum Auswärtsspiel nach Bocholt.