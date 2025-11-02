Borussias U23 setzt sich in der Spitzengruppe der Regionalliga fest

Kilian Sauck gehörte in der 57. Minute die nächste Chance der Borussen, sein Schuss flog jedoch über das Tor. Fritz Fleck zielte wenig später genauer, auf Vorlage von Ranos schlenzte er den Ball ins obere Eck zum 3:1. Daraufhin setzten die Bochumer Gladbach arg unter Druck und hätten sich ein zweites Tor durchaus verdient gehabt, in der 88. Minute rettete Schweers wie zuvor Dasbach als letzter Mann auf der Torlinie.

In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte die Profi-Leihgabe Ranos schließlich für die Entscheidung: Bei seinem Solo-Lauf ab der Mittellinie wurde der 22-Jährige nicht entscheidend attackiert, sein trockener Abschluss markierte den 4:1-Endstand. Am kommenden Wochenende geht es für Borussias U23 zum Auswärtsspiel nach Bocholt.