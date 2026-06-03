Borussias U23 präsentiert ersten externen Zugang Gerade hat er Westfalia Rhynern zum Aufstieg in die Regionalliga West geschossen, nun schließt sich Kerim Karyagdi Borussias U23 an. Was Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller über den Offensivspieler sagt und welchen Vorbildern Karyagdi nacheifern will. von RP / Jannik Sorgatz · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Kerim Karyagdi geht den nächsten Schritt. – Foto: Sascha Drenth

Als Meister der Oberliga Westfalen hat sich Westfalia Rhynern das letzte Ticket für den DFB-Pokal gesichert. Zwei Tage später verkündete Borussia Mönchengladbach, dass Rhynerns Aufstiegsheld Kerim Karyagdi ihr erster externer Zugang der U23 ist. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler steuerte 15 Tore und 17 Vorlagen zum Erfolg des Stadtteilvereins aus Hamm bei.

„Kerim ist ein sehr spannender Offensivspieler mit großem Entwicklungspotenzial. Er bringt Tempo, Torgefahr und Flexibilität in der Offensive mit und hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen“, wird Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller zitiert. Karyagdi ist 21 Jahre alt und spielte vor dem Wechsel nach Rhynern für den FC Brünninghausen aus Dortmund. Er ist demnach kein Zögling eines Nachwuchsleistungszentrums, anders als Jakob Zickler, den Borussia im vergangenen Winter von Dynamo Dresden holte und der zuvor bei Borussia Dortmund sowie RB Salzburg ausgebildet wurde.

„Fußball ist nicht mehr mein Hobby, sondern mein Job. Ich werde Jungprofi oder Halbprofi, wie immer man das nennen mag“, sagte Karyagdi dem Westfälischen Anzeiger. „Das war immer mein Traum – und den habe ich mir jetzt erfüllt.“ Macht es Karyagdi wie Telalovic und Urbich? Er wird fortan in der Regionalliga West auflaufen und schielt sogar noch auf den Sprung in die Bundesliga – sozusagen auf den Telalovic- oder Urbich-Effekt. Beide Angreifer, Semir Telalovic im Jahr 2023 und Jan Urbich 2025, wurden ganz nach oben gespült und debütierten in der Bundesliga. Während Telalovic zuletzt vom 1. FC Nürnberg an Arminia Bielefeld verliehen war, musste Urbich in Gladbach nach dem Höhenflug ein kleines Tief verkraften. Am Ende ging er mit 14 Toren aus seiner ersten U23-Saison.