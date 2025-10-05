Borussias U23 mit Comeback-Qualitäten

Es war ein ereignisreiches Spiel am Sonntagnachmittag im Rheydter Grenzlandstadion. 3:3 hieß es am Ende zwischen Borussia Mönchengladbachs U23 und den Sportfreunden Siegen, die weiterhin ungeschlagen sind als Aufsteiger. Beide Teams trennen nach elf Spieltagen vier Punkte, die Gladbacher sind als Fünfter der Regionalliga West erster Verfolger der Spitzengruppe.

Unter der Regie von Polanski-Vertreter Sascha Eickel spielte die U23 zum dritten Mal in Folge Remis, Kapitän Michel Lieder sorgte mit seinem verwandelten Foulelfmeter, den Nico Vidic herausgeholt hatte, in der 13. Minute für die Führung. Ex-Borusse Cagatay Kader antwortete wenige Minuten später mit dem 1:1, nach 25 Minuten hatten die Gäste die Partie dank Arif Güclü gedreht.

Nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel gelang Kilian Sauck nach einem Pass von Vidic per sehenswertem Schlenzer in die lange Ecke der Ausgleich. Sauck, Fritz Fleck, Josiah Uwakhonye und Sommer-Zugang Tyler Meiser gehörten zu den vier Spielern des Jahrgangs 2007, die Eickel in der Startelf aufbot. Tiago Pereira Cardoso, Yannick Michaelis und Vidic hielten den Altersschnitt als 2006er ebenfalls niedrig, Lieder und Lion Schweers (beide 29 Jahre alt) waren mit Abstand die ältesten Borussen auf dem Platz. In der Schlussphase kam der neue U19-Torjäger Iaia Manco Danfa (Jahrgang 2007) noch zu seinem U23-Debüt. Bis dahin war nach dem 2:2 durch Sauck beiden Mannschaften jeweils noch ein Tor gelungen. Güclü brachte Siegen nach einem Ballverlust Flecks nach einer knappen Stunde erneut in Führung. Fleck hatte nur zwei Minuten später die Chance auf den Ausgleich, der 18-Jährige vergab jedoch einen Strafstoß. Schließlich traf Uwakhonye nach einem langen Abschlag Pereira Cardosos mit einem Heber in der 67. Minute zum 3:3-Endstand.

Positiv verlief der Nachmittag noch für Niklas Swider und Simon Walde, beide kamen gegen Siegen zu ihrem Comeback. Zuletzt war Swider am ersten Spieltag Ende Juli zum Einsatz gekommen, danach bremste ihn Pfeiffersches Drüsenfieber aus. Für Rechtsverteidiger Walde war es gar das erste Spiel seit März 2024.