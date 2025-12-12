Borussias U23 meistert Herausforderung der Hinrunde

Für Eugen Polanski ist die Winterpause noch nicht angebrochen. Während die Bundesligamannschaft von Borussia Mönchengladbach ihr Fußballjahr 2025 erst am 19. Dezember mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund beendet, befindet sich die U23 seit dem 3:1-Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf am vergangenen Freitag schon im Winterurlaub.

Anders als in den vergangenen drei Jahren gilt das nicht für den mittlerweile beförderten Polanski. Entsprechend ist es auch nicht am 39-Jährigen, das Fazit zum vergangenen Halbjahr der U23 zu ziehen, sondern an Interimstrainer Sascha Eickel. Der 50-Jährige übernahm die U23 am achten Spieltag und sorgte mit fünf Siegen und drei Remis aus elf Spielen dafür, dass sich Borussia auf dem sechsten Platz der Regionalliga stabilisiert hat.

In Kilian Sauck, Fritz Fleck, Niklas Swider, Tyler Meiser und Josiah Uwakhonye gehörten gleich eine ganze Reihe von Akteuren zum Kern der Mannschaft, die in dieser Saison eigentlich noch in der U19 auflaufen könnten. „Das sind alles Spieler, die dem Spiel im U23-Bereich schon ihren Stempel aufdrücken.

„Insgesamt war es für eine U23-Mannschaft eine gute und erfolgreiche Hinrunde. Wenn man die Saison verfolgt, muss man sagen, dass die Mannschaft, obwohl sie sehr jung ist und trotz der Niederlagen zwischendurch, sehr konstant gespielt hat“, bilanziert Eickel im Gespräch mit unserer Redaktion. Tabellenführer Fortuna Köln ist mit 37 Punkten aktuell fünf Zähler entfernt, Borussia hat sich als Teil der Verfolgergruppe in Lauerstellung gebracht.

Darüber hinaus sind Nico Vidic und Yannick Michaelis zu nennen, die im vorigen Jahr noch U19 gespielt haben“, betont Eickel: „Die Mannschaft verfügt über ein gutes Innenleben, es herrscht eine gute Lernatmosphäre. Die Spiele, die weniger gut verlaufen sind, wurden gut und schnell verarbeitet – das ist das Entscheidende in diesem Bereich.“ Polanski hat in seiner Rolle als U23-Trainer gerne von „Key Players“ gesprochen, also von Spielern, die die Mannschaft noch mal in einer besonderen Weise nach vorne bringen. Auf das gesamte halbe Jahr hat es „diesen einen Key Player nicht gegeben“, sagt Eickel. Zu Beginn der Saison war Angreifer Jan Urbich einer dieser klassischen Unterschiedsspieler. Der 21-Jährige, der vor der Spielzeit von Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach nach Mönchengladbach gewechselt war, traf in elf Einsätzen elfmal.

Urbich absoluter Top-Angreifer

Damit steht er in der Regionalliga West zusammen mit Enzo Wirtz (Fortuna Köln) und hinter Eduard Probst (13 Tore, SV Rödinghausen) auf dem geteilten zweiten Platz der Torjägerliste – der entscheidende Unterschied: Urbichs Kollegen brauchten für ihre Treffer 17 Einsätze. „Er hat am Anfang mit seinen Toren dafür gesorgt, dass die Mannschaft sehr erfolgreich war“, sagt Eickel. Im Herbst wurde Urbich in den Profikader befördert und steht mittlerweile bei drei Bundesligaspielen. „Wir haben eine Mannschaft mit unterschiedlichen Qualitäten. Das hat dazu geführt, dass du es auffängst und es weiterhin so gut funktioniert“, erklärt der Interimstrainer.

Der Trainerwechsel im September brachte die junge Mannschaft nicht aus dem Tritt. Eickel kassierte bei seinem Debüt zwar eine 1:2-Niederlage gegen die U21 des 1. FC Köln, holte mit seiner Mannschaft danach aber zwölf Punkte aus sechs Spielen. „Das zeigt den Charakter der Mannschaft“, sagt Eickel. Einen Trainerwechsel gut zu überstehen, ist eine Eigenschaft, die der U23 bald wieder zugutekommen könnte.

„Es wird Verschiebungen im Trainerbereich geben“, sagt Eickel. Mit dem aktuellen U19-Trainer Oliver Kirch sind nach Informationen unserer Redaktion nur noch Vertragsdetails zu klären, ab dem kommenden Jahr soll der 143-fache Bundesligaprofi Gladbachs U23 übernehmen.

„Man hätte darüber nachdenken können, es sofort zu tun. Der Zeitpunkt zu Beginn des Jahres ist aber einfach sinniger, um dem Trainer die notwendige Zeit zu geben. Es ist ein sauberer und vernünftiger Zeitpunkt. Plus: Die Trainer haben noch ihre Aufgaben in der jeweiligen Altersklasse – ich finde, es ist wichtig, erst die Dinge zu Ende zu bringen“, erklärt Eickel, der in seiner Rolle als sportlicher Leiter die Integration des neuen Trainerstabs unterstützt.

Nach dem erfolgreichen Auftritt im Premier League International Cup am Dienstag gegen die U21 des FC Fulham (2:0) geht es für Eickel und seine Mannschaft erst mal in den Urlaub. Am 3. Januar trifft sich die U23 zur Leistungsdiagnostik wieder am Borussia-Park.