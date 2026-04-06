Borussias U23 kommt nach 0:2-Rückstand in Siegen zurück

Gladbach punktet noch. – Foto: Imago Images

Nach dem 3:3 im Hinspiel gab es am Samstag in der Regionalliga West zwischen den Sportfreunden Siegen und der U23 von Borussia Mönchengladbach die nächste Punkteteilung. Beim 2:2 erzielten die in der Schlussphase eingewechselten Joker Dillon Berko und Antonio Jozanovic die Tore für die Borussen.

Nach einem langen Ball behielt Siegens Ömer Tokac in der 32. Minute allein vor Gladbachs Torwart Maximilian Neutgens, der für Tiago Pereira Cardoso (Infekt) im Tor stand, die Nerven und erzielte das 1:0 für die Hausherren. „Bis zum Gegentor hatten wir das Spiel gut unter Kontrolle und sind häufig ins letzte Drittel gekommen, waren dort jedoch nicht zwingend genug. Siegen war vor dem Tor dann effizienter“, sagte Kirch.

„Vom Spielverlauf her ist das Unentschieden sicherlich glücklich, insgesamt aber dennoch verdient“, sagte Trainer Oliver Kirch nach dem Spiel. Seine Mannschaft hatte in Siegen die große Chance auf die Führung, die Angreifer Justin Adozi aus aussichtsreicher Position liegenließ.

Nach der Pause legte Siegen in Person von Ex-Borusse Florian Mayer nach, der nach einer Freistoß-Flanke zum 2:0 einköpfte. Innenverteidiger Lion Schweers hatte auf der Gegenseite aus kurzer Distanz die große Gelegenheit, den Rückstand zu verkürzen, scheiterte aber an Torwart Justin Ospelt.

Kirch: „Einwechselspieler haben viel Energie gebracht“

„Auch nach dem 0:2 haben wir weiterhin alles versucht, waren fußballerisch aber nicht sauber genug. Was man jedoch hervorheben muss, ist, dass die Einwechselspieler viel Energie auf den Platz gebracht haben“, sagte Kirch, der bis zur 82. Minute fünfmal wechselte.

Berko staubte nach einem Eckball in der 86. Minute zum 1:2 ab, für den 20-jährigen Verteidiger war es der Premierentreffer in der Regionalliga. Etwa 100 Sekunden später legte Berko von der rechten Seite quer zum ebenfalls eingewechselten Jozanovic, der mit einem trockenen Abschluss von halbrechts zum 2:2-Endstand traf. „Der große Einsatz hat sich am Ende bezahlt gemacht, deshalb bin ich sehr stolz auf die Mentalität der Jungs. Mit dem Punkt bin ich daher sehr zufrieden“, sagte Kirch.

Nach 27 Spieltagen hat Borussia 13 Siege und 45 Punkte gesammelt, derzeit steht die U23 auf Platz sechs der Tabelle, die wegen ausstehender Nachholspiele noch etwas verzerrt ist. Weiter geht es amSamstag (14 Uhr) mit dem Heimspiel im Rheydter Grenzlandstadion gegen die Sportfreunde Lotte, die acht Punkte weniger auf dem Konto haben.

Borussia Neutgens – Meiser (82. Josh. Uwakhonye), Lieder, Schweers – Atty (60. Wörsdörfer), Walde (60. Danfa) – Stange, Swider – Zickler (74. Berko), Michaelis (82. Jozanovic), Adozi

Tore 1:0 Tokac (32.), 2:0 Mayer (51.), 2:1 Berko (86.), 2:2 Jozanovic (88.)