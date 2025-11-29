Borussias U23 kassiert weitere Niederlage – und weiteren Platzverweis

Die starke Serie der Gladbacher U23 mit sieben Spielen ohne Niederlage und vier Siegen in Folge war vor Wochenfrist mit einem 0:6 gegen Rot-Weiß Oberhausen je beendet worden. Auf diese Heimpleite fand die Mannschaft von Trainer Sascha Eickel nun nicht die passende Antwort: Trotz zwischenzeitlicher Führung verlor Borussias U23 am letzten Hinrundenspieltag der Regionalliga West beim FC Gütersloh 1:2 (1:1).
Allerdings war das Spiel stark geprägt durch einen frühen Platzverweis gegen Gladbachs Innenverteidiger Tyler Meiser, der in der 23. Minute nach einem harten Einsteigen nahe der Außenlinie die Rote Karte sah. Zum wiederholten Male in der laufenden Saison brachten sich die Borussen damit durch eine Hinausstellung in zusätzliche Nöte. Kurz darauf wechselte Eickel bereits das erste Mal, brachte Kilian Sauck für Wael Mohya, dessen zweiter Regionalliga-Einsatz nach 26 Minuten beendet war.
Wenig später war Sauck dann auch gleich am überraschenden Gladbacher Führungstor beteiligt. Über ihn und Profi-Leihgabe Grant-Leon Ranos kam der Ball zu Fritz Fleck, der sich an der rechten Strafraumkante durchsetze und den Ball flach ins Zentrum brachte, wo Yannick Michaelis sofort abzog und zum 1:0 traf (32.).
Doch zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber bereits das Kommando übernommen, erste Chancen konnten entweder durch Torwart Tiago Pereira Cardoso oder durch eine Rettungstat Veit Stanges auf der Torlinie entschärft werden. Kurz vor der Halbzeit fiel aber noch der Ausgleich, als Jannik Borgmann per Kopf zum 1:1 traf.
Gütersloh blieb in Überzahl auch im zweiten Abschnitt gegen tief stehende Gladbacher am Drücker. Zunächst war Pereira Cardoso noch mehrmals zur Stelle, in der 70. Minute landete seine Abwehr jedoch bei Julius Langfeld, der zum Siegtor einschoss. Die Borussen gingen zwar in der Schlussphase mehr Risiko, kamen aber nicht mehr zu nennenswerten Chancen, um auszugleichen.
Borussia kann am Sonntag zum Abschluss der Hinrunde noch vom fünften auf sechsten Platz zurückfallen, sollte Dortmunds Zweitvertretung daheim gegen Wiedenbrück punkten. Damit verabschiedet sich das Team aber noch nicht in die Winterpause: Am kommenden Freitag steht noch das erste Rückrundenspiel auf dem Programm, dann ist Gladbach um 19.30 Uhr bei der U23 Fortuna Düsseldorfs zu Gast.