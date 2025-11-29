Borussias U23 kassiert weitere Niederlage – und weiteren Platzverweis

Wenig später war Sauck dann auch gleich am überraschenden Gladbacher Führungstor beteiligt. Über ihn und Profi-Leihgabe Grant-Leon Ranos kam der Ball zu Fritz Fleck, der sich an der rechten Strafraumkante durchsetze und den Ball flach ins Zentrum brachte, wo Yannick Michaelis sofort abzog und zum 1:0 traf (32.).

Gladbach steht tief und kassiert in Unterzahl trotzdem zwei Gegentore

Doch zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber bereits das Kommando übernommen, erste Chancen konnten entweder durch Torwart Tiago Pereira Cardoso oder durch eine Rettungstat Veit Stanges auf der Torlinie entschärft werden. Kurz vor der Halbzeit fiel aber noch der Ausgleich, als Jannik Borgmann per Kopf zum 1:1 traf.

Gütersloh blieb in Überzahl auch im zweiten Abschnitt gegen tief stehende Gladbacher am Drücker. Zunächst war Pereira Cardoso noch mehrmals zur Stelle, in der 70. Minute landete seine Abwehr jedoch bei Julius Langfeld, der zum Siegtor einschoss. Die Borussen gingen zwar in der Schlussphase mehr Risiko, kamen aber nicht mehr zu nennenswerten Chancen, um auszugleichen.