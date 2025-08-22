Borussias U23 ist für Polanski kein Aufstiegsfavorit

Ein ganz neues Gefühl ist es für Trainer Eugen Polanski nicht – ein schöner Teilerfolg aber allemal: Borussia Mönchengladbachs U23 grüßt nach dem vierten Spieltag wieder einmal von der Tabellenspitze, zuletzt war das am 13. Spieltag der Vorsaison der Fall.

„Nach dem vierten Spieltag ist es schwierig, eine Bilanz zu ziehen. Dass wir das Tor schießen, ist natürlich nützlich für das Vertrauen der Mannschaft und die Stimmung. Dementsprechend nehmen wir das gerne mit. Ich würde aber nicht sagen, dass es viel über die Mannschaft aussagt“, betont der 39-jährige Cheftrainer, der gegenüber dem doch etwas glücklichen Sieg über Köln eine klare Leistungssteigerung sah: „Es gibt noch ein paar Dinge, die wir verbessern müssen. Aber was die Einstellung, den Spielplan und die Umstellung des Matchplans angeht, war es schon gut.“

Beide Tore gingen am vergangenen Sonntag gegen Velbert auf das Konto von Jan Urbich, der die Torschützenliste der Regionalliga West anführt und sich erstmals im Profitraining zeigen durfte. In der Vorwoche hatte der 21-Jährige in der Schlussphase das entscheidende Tor zum 3:2 über Fortuna Köln vorbereitet. Allzu viel will Trainer Polanski in die späten Erfolgserlebnisse nicht hineininterpretieren.

Wie üblich hat sich im Kader der U23 im Sommer viel bewegt, die Abläufe müssen wieder neu eingeübt werden. Und trotzdem sprechen zehn Punkte aus vier Spielen eine klare Sprache. Ist Borussia also ein Aufstiegsfavorit? „Nein, sind wir nicht“, stellt Polanski klar: „Die Mannschaft macht es gerade gut, wir sind aber kein Aufstiegsfavorit, weil wir dafür zu jung sind. Wir werden Fehler machen, wir werden Rückschläge haben, wir haben den Premier League International Cup zu spielen. Trotzdem wollen wir das maximal Mögliche erreichen.“

Den ganz offensichtlichen Aufstiegsaspiranten, wie es ihn in den vergangenen Jahren mit Preußen Münster, Alemannia Aachen und dem MSV Duisburg gegeben hat, gibt es in dieser Spielzeit zwar nicht. Naturgemäß nehmen aber auch neue Mannschaften die 3. Liga ins Visier.

„Ich würde sagen, dass Gütersloh vor uns ist. Bocholt ist eine Männermannschaft, die weiß, wie man Spiele gewinnt. Ich glaube auch, dass Fortuna Köln insgesamt vor uns ist. Siegen finde ich ganz spannend, ich finde Paderborn spannend. Es gibt genügend Mannschaften, die deutlich vor uns sind und auf Strecke auch vor uns sein werden“, sagt Polanski.

Die Momentaufnahme der Tabellenführung bleibt mindestens bis Samstag (14 Uhr) bestehen, wenn der Tabellen-13. SV Rödinghausen im Grenzlandstadion zu Gast ist. „Rödinghausen kann echt gut Fußball spielen, hat viel Wucht nach vorne. Sie haben sich den Start sicherlich anders vorgestellt. Wir wären aber schlecht beraten zu sagen, dass wir klarer Favorit sind, nur weil wir jetzt Erster sind“, betont Polanski.